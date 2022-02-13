"Так, а что там с тем Евровидением?" спросите вы? Погнали разбираться. Исследовать будем все подробно. А поскольку тема у нас Евровидение, то надевайте костюмы химзащиты, крепенько завязывайтесь, потому что идем на самое дно кринжового нацотбора. Готовы? Поехали читать в гонзо-рубрике "Грех".

Что известно Скандал на Нацотборе: может ли Alina Pash представлять Украину на Евровидении-2022

Шо там, шо там, шо там?

12 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение. Финальную конкурсную таблицу формировали два результата:

  • голосование жюри,
  • голосование зрительской аудитории.

Победителем конкурса стали Алина Паш: от судей – 8 баллов, от зрителей – 7. Kalush Orchestra стали победителями зрительского голосования: 8 баллов из 8 возможных, а судьи им присудили* 6 баллов (этот пунктик будем держать как яблочко при добавлении десятков).

Во время зрительского голосования лидер группы Kalush (выступали под номером 5) жаловался: многие фанаты сообщают, что якобы не получают сообщения с зачислением своего голоса. Впоследствии в эфире состоялась странная мешанина с объявлением результатов. Затем турнирную таблицу вообще убрали с экранов.

Смотрите видео, как объявляли результаты на нацотборе (говорят, зашквар):

Иронично, но реакция финалистки конкурса красноречиво описывает, как запылало в украинских соцсетях. Дальше началось самое интересное.

Движ, движ, движ!

Группа Kalush обратилась к организаторам, чтобы те показали баллы, которые объявлялись со сцены. Диалог звучал примерно так:

Kalush: – Ну вот вся страна видела. Он запутался... Почему здесь фальсификация?
Представители команды организаторов: – Никакой фальсификации нет.
Kalush: – Тогда почему мы не можем распечатку посмотреть?
Представители команды организаторов: – До свидания!

На наблюдательной башне украинских соцсетей загорелся сигнальный огонь срача! Зрители апеллировали к двусмысленному прошлому победительницы. Все основывалось на трех основных столпах, приведенных на фото ниже.

Смотрите фото: из-за каких скринов у всех подгорает

В соцсетях вспоминали и то, что певица призналась в том, что действительно летала в Крым из России (хотя сейчас уже использует другие слова). Сегодня певица комментирует ситуацию так: "Моя позиция четкая – у нас 8 лет идет война, Россия – агрессор. Крым – это Украина. Неизменно. И я ездила в Украину".

Смотрите видео 2019 года, где Алину спрашивают о зашкварной поездке:​

Вот как Алина комментирует все сегодня:

Сейчас все на эмоциях и у всех горит. Стоит только заглянуть к кому-то из финалистов в соцсети. В комментариях на странице Алины Паш преимущественно хвалебные оды ее выступлению и замечательному решению жюри конкурса. Страницы Kalush тоже разрываются от слов поддержки группы. Каждый восхваляет того, под чьей заметкой они пишут и хейтят "того второго". Иногда организуются эдакие крестовые походы с негативными комментами на страницу "противника". Какая-то часть интернет-войска ожесточенно ведет холивары на страницах Евровидения.

И если в инстаграме, фейсбуке и твитере у пользователей знатно подгорает из-за политических нюансов карьеры певицы, то ютубные холивары будто живут в своем мире. Там же собралась элита психологов, которые сосредоточенно изучают каждую микроэмоцию на лицах певицы и членов жюри, чтобы разоблачить то, что они уже знали все заранее. Словом достается всем: и судьям, которые якобы подсуживали; и ведущим, потому что тупили с озвучкой результатов; и команде организаторов, потому что якобы крутили-мутили с итогами; и графическому редактору – за то, что не смог справиться с табличкой.

Я думаю мемы, которые несутся в твитере на эту тему, прекрасно иллюстрируют, как у всех пылает.

Смотрите мемы из соцсетей о нацотборе:

Так а что по музыке?

Прошлогоднее Евровидение так шумело вокруг, что сразу же после того, как Дамиано и Екатерину канонизировали в ранг музыкальных икон, я решил переслушать песни всех конкурсантов. Действительно можно было проследить стиль песен, которые потенциально имеют шанс взорвать публику. Больше всего оваций публики срывали песни с мотивом, похожим на мозгового червячка – один раз прослушал, а потом ходишь и целый день мурлыкаешь себе под нос (вспомни эйфорию, выступление Джамалы или тех же Лорди). Вспомни припев кого-то из нынешнего украинского отбора. Так вот, какая песня только что пронеслась в голове? Вот и имеешь твоего личного фаворита.

Очевидными лидерами отбора 2022 были Kalush Orchestra и Alina Pash. В медиа на них тоже ставили, потому что вспоминали едва ли не в каждом сюжете о Евровидении. Оно и неудивительно – мощные припевы у обоих, национальные мотивы и там, и там. Это доказывают и музыкальные обозреватели, которые наутро после конкурса уже выпустили обзоры на песню победительницы.

Видео: как реагируют за границей на песню Алины Паш

Видео: как реагируют на песню Алины Паш

А разосрались все из-за того, что Паш рашистка?

Фото, где Алина Паш в куртке с русским акваферешем, скрины из анонсов выступления в российском Калининграде на девятое мая, посещение певицей Крыма начали шуметь еще с момента объявления ее участия в конкурсе, но таких масштабов, как сейчас не набирали. Вот скрин якобы поста, из-за которого все и запылало.

аліна паш скандал гонзо гріх
Скрин якобы сообщения Алины Паш / Фото из сети

Здесь можно долго говорить, и каждая сторона будет находить аргументы. Потому что кто-то скажет "Люди меняются, и она тоже могла изменить свои космополитические взгляды", кто-то скажет "горбатого могила исправит", а кто-то вообще – "Верните Данилко и Притулу в Нацотбор".

Общественное Евровидение же тем временем опубликовало ответ. Там указали, что обратились в Госпогранслужбу Украины, чтобы выяснить, как все же певица пересекала границу, когда в 2015 году ехала во временно оккупированный Крым. Однако им отказали в удовлетворении запроса, мол любые данные о пересечении границы являются конфиденциальными. А главным доказательством невиновности показали гарантии, которые предоставила сама исполнительница и ее команда от Госпогранслужбы. Там сказано, что въезд и выезд она осуществляла через КПВВ Чаплынка, а следовательно нарушения закона здесь не было, и она имела право участвовать в Нацотборе.

Смотрите все фото документов от Госпогранслужбы:


Признаюсь, песня у Алины Паш действительно достойная, имеет тот же мотив "та-тадатададада твоих и моих". Что, напеваешь тоже? Эмоционально песня тоже пробивает – эти слезы на сцене, и так далее. Более того, обзоры на ютубе из-за границы тоже "мокрые".

Однако не Алиной Паш единой. Также иногда прилетало и группе Kalush за якобы заработки в России. Мол, они являются участниками лейбла, работающего и в российском сегменте рынка. Группа опубликовала документы, которые отрицают это и добавили, что аудиторская компания, которая предоставляла услуги конкурса, якобы не совсем честно работает, потому что им запретили предоставлять аудиторские услуги банкам. АААААА, опять бумажки все "решают".

Калуш скандал гонзо гріх
Документ, который опубликовала группа / Фото из сети

Тогда где измена?

Предательство было постоянно перед нами. Сам процесс Нацотбора и оказался зрадонькой, наделавшей столько кринжа. И на то есть несколько причин, поэтому давайте по очереди. Я четко уверен, если бы команда была заинтересована в том, чтобы создать конкурс, который не побьет кринжем столько украинцев, они бы опубликовали уже упомянутые документы значительно раньше.

Организация конкурса тоже была на уровне "ну подумаешь, 4 раза выключалась аппаратура во время выступления, перепоешь себе еще разок, на тебя и так никто не ставит". Даже у меня в школьные времена (школьные, Карл) была учительница, которая все доводила до автоматизма и дублировала почти всю электронику. Представь себе, она всегда имела план Б и дублирующий звуковой пульт, где все запускалось синхронно с первым.

Так кто виноват? Ведущий, который несколько раз не мог посчитать баллы, а потом оказалось, что это все натупил/-ла "плохой человек из-за кадра", который не то начал читать в наушник или другая ведущая, наушник которой вообще выключился? Организаторы, которые отказались показать конкурсантам баллы, которые были в конверте? Алина Паш, решившая не сыграть в чистую и сразу отсечь все упреки о незаконном пересечении границы? Судьи, которые по мнению части зрителей, не совсем честно распределили баллы, и "осудили" Kalush?

Вот и имеем – собрались вместе провтыки меньшие и большие, и так образовался кринж, который уже умело обсасывают российские СМИ.

аліна паш скандал гонзо гріх
Пользователи в сети говорят, это могут использовать как оружие пропаганды в России / Скрин из фейсбука

Заметно разницу и в том, как меняется космополитизм певицы на что-то более украиноцентричное, но пока четко не скажешь, или это просто для вида, или просто поняла, что сейчас это актуально. Я думаю все же точку в этой истории могла бы поставить сама Алина Паш, если бы правильно, постепенно и без двусмысленных заявлений пошла на коммуникацию с хейтерами.