"Так, а что там с тем Евровидением?" спросите вы? Погнали разбираться. Исследовать будем все подробно. А поскольку тема у нас Евровидение, то надевайте костюмы химзащиты, крепенько завязывайтесь, потому что идем на самое дно кринжового нацотбора. Готовы? Поехали читать в гонзо-рубрике "Грех".

Что известно Скандал на Нацотборе: может ли Alina Pash представлять Украину на Евровидении-2022

Шо там, шо там, шо там?

12 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение. Финальную конкурсную таблицу формировали два результата:

голосование жюри,

голосование зрительской аудитории.

Победителем конкурса стали Алина Паш: от судей – 8 баллов, от зрителей – 7. Kalush Orchestra стали победителями зрительского голосования: 8 баллов из 8 возможных, а судьи им присудили* 6 баллов (этот пунктик будем держать как яблочко при добавлении десятков).

Во время зрительского голосования лидер группы Kalush (выступали под номером 5) жаловался: многие фанаты сообщают, что якобы не получают сообщения с зачислением своего голоса. Впоследствии в эфире состоялась странная мешанина с объявлением результатов. Затем турнирную таблицу вообще убрали с экранов.

Смотрите видео, как объявляли результаты на нацотборе (говорят, зашквар):

Иронично, но реакция финалистки конкурса красноречиво описывает, как запылало в украинских соцсетях. Дальше началось самое интересное.

Материал носит художественный характер, содержит субъективное мнение автора и не нацелен кого-либо оскорбить.

Движ, движ, движ!

Группа Kalush обратилась к организаторам, чтобы те показали баллы, которые объявлялись со сцены. Диалог звучал примерно так:

Kalush: – Ну вот вся страна видела. Он запутался... Почему здесь фальсификация?

Представители команды организаторов: – Никакой фальсификации нет.

Kalush: – Тогда почему мы не можем распечатку посмотреть?

Представители команды организаторов: – До свидания!

На наблюдательной башне украинских соцсетей загорелся сигнальный огонь срача! Зрители апеллировали к двусмысленному прошлому победительницы. Все основывалось на трех основных столпах, приведенных на фото ниже.

Смотрите фото: из-за каких скринов у всех подгорает

В соцсетях вспоминали и то, что певица призналась в том, что действительно летала в Крым из России (хотя сейчас уже использует другие слова). Сегодня певица комментирует ситуацию так: "Моя позиция четкая – у нас 8 лет идет война, Россия – агрессор. Крым – это Украина. Неизменно. И я ездила в Украину".

Смотрите видео 2019 года, где Алину спрашивают о зашкварной поездке:​

Вот как Алина комментирует все сегодня:

Обратите внимание! Согласно официальным правилам Евровидения, участник, который выступал в Крыму или России после оккупации, не имеет права принимать участие в Национальном отборе.

Сейчас все на эмоциях и у всех горит. Стоит только заглянуть к кому-то из финалистов в соцсети. В комментариях на странице Алины Паш преимущественно хвалебные оды ее выступлению и замечательному решению жюри конкурса. Страницы Kalush тоже разрываются от слов поддержки группы. Каждый восхваляет того, под чьей заметкой они пишут и хейтят "того второго". Иногда организуются эдакие крестовые походы с негативными комментами на страницу "противника". Какая-то часть интернет-войска ожесточенно ведет холивары на страницах Евровидения.

И если в инстаграме, фейсбуке и твитере у пользователей знатно подгорает из-за политических нюансов карьеры певицы, то ютубные холивары будто живут в своем мире. Там же собралась элита психологов, которые сосредоточенно изучают каждую микроэмоцию на лицах певицы и членов жюри, чтобы разоблачить то, что они уже знали все заранее. Словом достается всем: и судьям, которые якобы подсуживали; и ведущим, потому что тупили с озвучкой результатов; и команде организаторов, потому что якобы крутили-мутили с итогами; и графическому редактору – за то, что не смог справиться с табличкой.

Я думаю мемы, которые несутся в твитере на эту тему, прекрасно иллюстрируют, как у всех пылает.

Смотрите мемы из соцсетей о нацотборе:

Так а что по музыке ?

Прошлогоднее Евровидение так шумело вокруг, что сразу же после того, как Дамиано и Екатерину канонизировали в ранг музыкальных икон, я решил переслушать песни всех конкурсантов. Действительно можно было проследить стиль песен, которые потенциально имеют шанс взорвать публику. Больше всего оваций публики срывали песни с мотивом, похожим на мозгового червячка – один раз прослушал, а потом ходишь и целый день мурлыкаешь себе под нос (вспомни эйфорию, выступление Джамалы или тех же Лорди). Вспомни припев кого-то из нынешнего украинского отбора. Так вот, какая песня только что пронеслась в голове? Вот и имеешь твоего личного фаворита.

Очевидными лидерами отбора 2022 были Kalush Orchestra и Alina Pash. В медиа на них тоже ставили, потому что вспоминали едва ли не в каждом сюжете о Евровидении. Оно и неудивительно – мощные припевы у обоих, национальные мотивы и там, и там. Это доказывают и музыкальные обозреватели, которые наутро после конкурса уже выпустили обзоры на песню победительницы.

Видео: как реагируют за границей на песню Алины Паш

Видео: как реагируют на песню Алины Паш

А разосрались все из-за того, что Паш рашистка?

Фото, где Алина Паш в куртке с русским акваферешем, скрины из анонсов выступления в российском Калининграде на девятое мая, посещение певицей Крыма начали шуметь еще с момента объявления ее участия в конкурсе, но таких масштабов, как сейчас не набирали. Вот скрин якобы поста, из-за которого все и запылало.



Скрин якобы сообщения Алины Паш / Фото из сети

Здесь можно долго говорить, и каждая сторона будет находить аргументы. Потому что кто-то скажет "Люди меняются, и она тоже могла изменить свои космополитические взгляды", кто-то скажет "горбатого могила исправит", а кто-то вообще – "Верните Данилко и Притулу в Нацотбор".

Общественное Евровидение же тем временем опубликовало ответ. Там указали, что обратились в Госпогранслужбу Украины, чтобы выяснить, как все же певица пересекала границу, когда в 2015 году ехала во временно оккупированный Крым. Однако им отказали в удовлетворении запроса, мол любые данные о пересечении границы являются конфиденциальными. А главным доказательством невиновности показали гарантии, которые предоставила сама исполнительница и ее команда от Госпогранслужбы. Там сказано, что въезд и выезд она осуществляла через КПВВ Чаплынка, а следовательно нарушения закона здесь не было, и она имела право участвовать в Нацотборе.

Смотрите все фото документов от Госпогранслужбы:



Признаюсь, песня у Алины Паш действительно достойная, имеет тот же мотив "та-тадатададада твоих и моих". Что, напеваешь тоже? Эмоционально песня тоже пробивает – эти слезы на сцене, и так далее. Более того, обзоры на ютубе из-за границы тоже "мокрые".

Однако не Алиной Паш единой. Также иногда прилетало и группе Kalush за якобы заработки в России. Мол, они являются участниками лейбла, работающего и в российском сегменте рынка. Группа опубликовала документы, которые отрицают это и добавили, что аудиторская компания, которая предоставляла услуги конкурса, якобы не совсем честно работает, потому что им запретили предоставлять аудиторские услуги банкам. АААААА, опять бумажки все "решают".



Документ, который опубликовала группа / Фото из сети

Тогда где измена?

Предательство было постоянно перед нами. Сам процесс Нацотбора и оказался зрадонькой, наделавшей столько кринжа. И на то есть несколько причин, поэтому давайте по очереди. Я четко уверен, если бы команда была заинтересована в том, чтобы создать конкурс, который не побьет кринжем столько украинцев, они бы опубликовали уже упомянутые документы значительно раньше.

Организация конкурса тоже была на уровне "ну подумаешь, 4 раза выключалась аппаратура во время выступления, перепоешь себе еще разок, на тебя и так никто не ставит". Даже у меня в школьные времена (школьные, Карл) была учительница, которая все доводила до автоматизма и дублировала почти всю электронику. Представь себе, она всегда имела план Б и дублирующий звуковой пульт, где все запускалось синхронно с первым.

Так кто виноват? Ведущий, который несколько раз не мог посчитать баллы, а потом оказалось, что это все натупил/-ла "плохой человек из-за кадра", который не то начал читать в наушник или другая ведущая, наушник которой вообще выключился? Организаторы, которые отказались показать конкурсантам баллы, которые были в конверте? Алина Паш, решившая не сыграть в чистую и сразу отсечь все упреки о незаконном пересечении границы? Судьи, которые по мнению части зрителей, не совсем честно распределили баллы, и "осудили" Kalush?

Вот и имеем – собрались вместе провтыки меньшие и большие, и так образовался кринж, который уже умело обсасывают российские СМИ.



Пользователи в сети говорят, это могут использовать как оружие пропаганды в России / Скрин из фейсбука

Заметно разницу и в том, как меняется космополитизм певицы на что-то более украиноцентричное, но пока четко не скажешь, или это просто для вида, или просто поняла, что сейчас это актуально. Я думаю все же точку в этой истории могла бы поставить сама Алина Паш, если бы правильно, постепенно и без двусмысленных заявлений пошла на коммуникацию с хейтерами.