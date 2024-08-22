Умеров вместе со своей командой также рассказали американским партнерам о текущей ситуации на фронте. Вместе с тем он поблагодарил США за поддержку.

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Украина пытается защитить себя от российских атак

В разговоре речь шла о прилегающих к Сумщине территориях. Умеров отметил, что все действия там направлены на защиту от атак на украинские населенные пункты.

Наши цели там – очистить приграничье от российских военных угроз и сделает невозможным вражеские обстрелы и атаки на наши города и села,

– сказал министр обороны.

Также на встрече обсудили потребности украинской армии. Умеров отметил важность получения разрешения на полное использование дальнобойного оружия по целям на российской территории. "Это вопрос защиты наших мирных городов и сел", – отметил он.



Во время переговоров также шла речь о подготовке к ближайшей встрече в формате Рамштайн.