Социальные стандарты для военнослужащих занижались с целью развала ВСУ

До начала российской агрессии государственная политика в Украине была направлена на сокращение социального обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и была частью системной кампании противника по подрыву потенциала украинской армии.

Об этом на сайте "Корреспондент" заявил экс-руководитель Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.

"Сокращение социального и материального обеспечения военнослужащих заложило фундамент и стало одним из ключевых факторов развала ВСУ на момент 2014 года. Параллельно, все эти годы руководство проводило системную политику по сокращению численности ВСУ, вначале, в сугубо экономических целях, а потом и в целях уничтожения государства. Для якобы решения социальных вопросов военнослужащих проводилась распродажа военного имущества. В результате, уже во времена Кравчука, а потом Кучмы министрами обороны и генералами второго эшелона были созданы десятки дочерних предприятий и различных структур, которые распродавали оружие, военную технику, землю и недвижимость украинской армии, а средства шли в офшоры, на создание кланов и олигархов.", – заявил генерал Скипальский.

"С приходом Ющенко комитет по социальной защите военнослужащих вообще ликвидировали. Вначале при Гриценко, а потом и при Еханурове начались дополнительные проблемы с обеспечением, лишения надбавок, манипуляции окладами и даже пайками. Квалифицированных, достойных офицеров начали убирать, а привели тех, кто занимался продажами и развалом.", – подытожил Александр Скипальский.

В свою очередь полковник запаса военной разведки Украины Юрий Смищук в комментарии Guildhall заявил, что системная политика по сокращению социального обеспечения военнослужащих привела к массовому оттоку из ВСУ лучших кадров, которые могли составить основу украинской армии в 2014 году. "В 2006-м году, к примеру, офицерам разрешили увольняться и присваивать статус ветерана ВСУ, при 20-ти годах выслуги, вместо 25-ти. Процесс был запущен наряду с недостаточным материальным обеспечением и невозможностью получить обещанное социальное жилье. Большое количество профессионалов покинули ряды ВСУ в те годы. Фактически, проводилась системная кампания по "выдавливанию" ключевого, перспективного офицерского звена, которое могло составить основу армии в 2014-м году", – заявил полковник Юрий Смищук.

Также, в комментарии изданию Guildhall экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Соболев, отметил что к 2014 году финансирование ВСУ систематически распределялось нерационально по сравнению с другими силовыми структурами, что также стало одним из факторов подрыва потенциала ВСУ.

"Вопреки тому, что ВСУ всегда являлись самой многочисленной силовой структурой, системно получали наименьшее финансирование и многие служащие просто переходили в СБУ, Нацгвардию или другие структуры. Это (распределение госбюджета — ред.) не было вынужденной мерой и не было чем-то обусловлено, это делалось целенаправленно. Государство тратило огромные ресурсы на подготовку офицеров уровня подполковника, полковника, или генерала, мы не имели права так разбрасываться кадрами в Вооруженных силах", – заявил полковник Соболев.