Вода загрязнилась из-за повреждения резервуара с минудобрениями на Тернопольщине, куда упали обломки сбитой российской ракеты.

К теме Попадания российских ракет в нефтехранилища: площадь заражения – уже почти 4 гектара

Что случилось

5 апреля в ОВА Тернопольской области сообщили о том, что обломки сбитой российской ракеты повредили резервуары с минеральными удобрениями, в результате чего в реку Иква вытекли химикаты.

6 апреля жители Дубенского района увидели в реке мертвую рыбу и обратились на горячую линию Госэкоинспекции, поэтому специалисты взяли пробы воды в пяти точках реки.

Мы брали на входе в область, это села Сапановчик, Берег и спускались по Икве практически вплоть до Млинова,

– говорится в сообщении.

За городом Дубно уже не зарегистрировали поразительное превышение каких-либо химических элементов.

Результаты анализов проб воды из Иквы

Согласно результатам развернутых анализов, отклонения от норм показали пробы воды в двух точках отбора:

аммония – в 163 раза возле села Берег;

нитритов — в 7 раз возле села Сапановчик;

нитратах — в 49,7 раза возле села Сапановчик;

железа общего – в 7,4 раза возле села Берег;

биологического потребления кислорода — в 1,9 раза возле села Сапановчик.

Начальник Госэкоинспекции Полесского округа сказал, что результаты передали правоохранителям.

Госэкоинспекция настаивает на том, чтобы уголовное дело было возбуждено. Также мы планируем на этой неделе отобрать еще пробы воды для контроля, хотя и так наблюдаем в других службах, что уже нет превышения и на сегодня уже нет абсолютно никакой угрозы,

– заявил Петр Колодич.

Местных жителей призывают быть осторожными

Госэкоинспекция призвала местных жителей, чтобы они не поили скот с Иквы и учитывали возможные неестественные окраски и запах воды в реке до объявления результатов контрольных проб.

Вас может заинтересовать – Google рассекретил все стратегические и военные объекты России: смотрите видео