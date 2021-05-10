Соглашение Германии и России по "Спутнику V" фактически мертво, – Bild
Переговоры между Германией и Россией относительно вероятной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" все еще продолжаются. Однако они уже зашли в тупик.
Источник:Bild
Такое мнение высказали информированные источники Bild. Журналисты узнали, что в правительственной рабочей группе из немецких и российских представителей взаимопонимания не нашли.
Тем временем В Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac
Почему Германия не будет покупать российскую вакцину "Спутник V"
Еще 24 марта Берлин призвал Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V" для ЕС. С тех пор ведутся переговоры на правительственном уровне между Германией и Россией по закупке российской вакцины.
- Однако за все это время – почти к середине мая – договориться хотя бы о чем-то так и не удалось.
Bild называет несколько причин, почему Германия не будет покупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V":
- Россия не сможет доставить вакцину в июне или июле из-за проблем с закупкой сырья.
- Кремль обещал много вакцины Индии – и чтобы отправить ее в ЕС, придется отбирать в Индии.
- Требования к одобрению вакцины Еврогентством по лекарственным средствам (EMA) значительно выше, чем думали в Москве.
"Эта штука фактически мертва", – прокомментировал источник идею с закупкой Германией вакцины "Спутник V" у России.
Учитывая все это, в Bild сделали следующие выводы:
- Германия будет полагаться на другие вакцины, поставки которых сейчас растут, но не на российскую.
- Тем более что в EMA до сих пор не поступало никаких исследований относительно эффектов и побочных действий "Спутника V".
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