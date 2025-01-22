Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин стремится к переговорам. В российских новостях прослеживается такая ситуация: проблемы с депозитами, транспортной сферой, финансами и обеспечением продовольствием. В прошлом году в России также был серьезный неурожай, и это создает большие вызовы.

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"Я понимаю, что Россия будет голая, босса, в лаптях, но воевать продолжит. Впрочем, рано или поздно чиновники спросят у Путина: "Как мы будем жить в этих реалиях? Хватит ли средств?" Санкции усиливаются, и работать становится все сложнее для России. Если не Путин, то кто-то другой будет подписывать мирное соглашение", – отметил Валерий Клочок.

На Путина подействуют только санкции

Клочок не сомневается, что главным условием для перемирия является усиление санкционного давления со стороны Трампа. США должны действовать, потому что одними заявлениями Кремль не заставить подписать соглашение о прекращении огня.

Я убежден, что дожать Путина несложно. Это можно сделать, подписав соответствующий документ. Если это останется только словами, ситуация будет совсем другой,

– сказал Клочок.

Он добавил, что в российских телеграмм-каналах активно распространяется информация о том, что предварительные договоренности между Трампом и Путиным уже достигнуты.

"Эти договоренности сформированы, но в публичной плоскости их нет. Буквально сегодня заместитель Рябков говорит одно, а Лавров – другое. Почему? Потому что они, вероятно, представляют разные лагеря. Лавров относится к "ястребам", которые хотят воевать дальше, тогда как Рябков представляет более умеренную позицию, направленную на замораживание конфликта", – добавил Валерий Клочок.

После подписания соглашения – "полетят головы"

Он пояснил, что подписание соглашения станет шагом к смене правительства в России. Вероятно, снимут министра иностранных дел, министра обороны и других ключевых лиц. Их будут увольнять "классическими" методами для России: выпал из окна или съел некачественную пищу. Клочок убежден, что договоренности, условия которых были согласованы и с Украиной, давно лежат на столе в Кремле.

"Но Кремль, как всегда, пытается торговаться и требовать больше. Сегодняшнее заявление Трампа свидетельствует, что ситуация его крайне раздражает. Он четко заявил: "Или так, или иначе". И это не случайно. В начале его спросили: "Вы говорили, что за 24 часа закончите войну". Он ответил: "У меня еще есть полдня", – сказал Клочок.

Ожидания Трампа – не оправдались

Он пояснил, что, вероятно, Трамп ожидал, что в день инаугурации будет или решение Путина, или объявления о переходе к обсуждению рамочного соглашения о перемирии.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в Давосе также были довольно красноречивыми. “Он рассказал много нового, например, о сокращении российской армии и возможной замене ее на Медведчука.

"Если вы считаете, что такие вещи озвучиваются случайно, то ошибаетесь. Информация, которую говорит Зеленский, по моему мнению, является именно теми условиями, которые были переданы ему ранее. Президент фактически это подтвердил", – сказал Клочок.