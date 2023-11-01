В то же время, для Львова это особый вызов, ведь часть города – под охраной ЮНЕСКО, проводить ряд работ, способных облегчить жизнь маломобильных людей, здесь просто нельзя. Где искать баланс и почему это должно быть приоритетом, разобрался ZAXID.NET.

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"Ни в магазин, ни в туалет"

Виктория Хемич – менторша реабилитационного центра "Несокрушимые". В декабре прошлого года 25-летняя девушка попала в ДТП – на пешеходном переходе ее сбила маршрутка. Врачи не смогли спасти ногу от ампутации.

"Я прошла лечение в реабилитационном центре "Несокрушимые", где мне установили протез. Мне понравился коллектив, отношение людей, и я решила остаться. Теперь я работаю здесь в должности менторки и социальной работницы", – рассказывает Виктория.

Она консультирует военных, лишившихся конечностей на фронте, помогает им справиться с проблемами, социализироваться. В то же время девушка является примером того, что полноценная жизнь после ампутации возможна.

"Это очень важно – возвращаться к ритму жизни, даже когда еще лежишь в больнице. Помню, как я впервые после ампутации уехала на Новый год домой – это был максимально травматический опыт, я была в шоке", – вспоминает Виктория.

Она вместе с военными ездит на выставки, сопровождает их в театры и кино. Часто возникают проблемы неприспособленности заведений для людей с инвалидностью или маломобильными группами.

"Однажды нас пригласили на "Лигу смеха", а в помещении не было лифтов. Ребята на колясках не могли подняться. Да, их занесли добрые люди, но это должно быть доступно без посторонней помощи. Нужны доступные туалеты, подъемники. Банально – ширина входа в магазин, куда может проехать колесное кресло", – рассказывает Виктория Хемич, что видит почти каждый день.

"В большинстве кафе и ресторанов на площади Рынок люди на колесном кресле не могут попасть в туалет. Здание старое, с узкой дверью, но оно – наследство и менять его нельзя", – добавляет эксперт по архитектурной доступности и инклюзивным социальным практикам Владимир. Высоцкий.

Сейчас военные с инвалидностью уже думают о том, что ждет их зимой на улицах Львова – на скользкой от дождя и снега плитке и брусчатке. Костыли – это опора, на скользких поверхностях травма может сильно возрасти.

Битва нормативов

В 2018 году в Украине заработали государственные строительные нормы (ДБН), касающиеся инклюзивности зданий и сооружений. В 2021 году возникла стратегия безбарьерности. Есть также отдельные ДБН, касающиеся улиц и дорог, учебных заведений, здравоохранения. Эти нормы призваны создавать как внутри помещений, так и вокруг, "бесшовное" пространство, где ни один человек не будет препятствовать, говорит Владимир Высоцкий. Но, например, ДБН об инклюзивности и ДБН об улицах в населенных пунктах противоречат друг другу: в первой указано, что ширина пешеходной части должна составлять 1,8 м, во второй – что должно быть кратно 75 см. Следовательно, следует гармонизировать нормативные акты, чтобы в городах и селах не возникало вопросов при реконструкции.

"На самом деле для внедрения безбарьерности не нужно придумывать что-то особенное – уже есть государственные нормы и стандарты, только привести их в порядок и соблюдать. Они взяты не с потолка, а разработаны на базе международных стандартов", – говорит Владимир Высоцкий.

Нина Мацюк и Владимир Высоцкий, эксперты по безбарьерности, работавшие над справочником для Львова / Фото Кристины Лебедь

Немного о деньгах

Почему нормы нарушаются или подрядчики "забывают" о них? Потому что их утверждают с ошибками в экспертизе, на которую производитель работ всегда может сослаться. И наказание за это пока никто не получил, говорит эксперт.

Однако ошибки с несоблюдением ДБН могут иметь негативные экономические последствия – прямые и косвенные. Например, говорит Владимир Высоцкий, если в ресторане забыли достроить пандус, то это тратить лишние деньги и время на новые работы: пандус рано или поздно придется установить, во время работ ресторан не будет работать, повара не будут готовить и не будут покупать продукты у местных производителей.

Если "забыли" о доступности на клочке реконструированной улицы – это еще большие расходы, теперь уже для городского бюджета. Так же с музеями, театрами, кино и т.д. Человек с инвалидностью или маломобильный человек тоже хочет сходить в популярное заведение на десерт или пиво, хочет в театр или музей, на прогулку. Так же люди пожилого возраста, родители с маленькими детьми. Они имеют желания и финансы, но не имеют физической возможности и сталкиваются с постоянными унижениями в виде лестниц, бордюров и т.д. вместо уважения к себе как гражданам.

Кто принадлежит к маломобильным группам населения

Брусчатка может подвинуться?

Исторический центр Львова – наследие ЮНЕСКО, которое находится под международной охраной, и с этим нужно считаться. На некоторых улицах города невозможно соблюдать ни нормы ширины пешеходной части, ни нормы ширины двери, ни какие-либо другие.

Что же делать? Первый важный пункт, по словам Владимира Высоцкого, во Львове уже выполняется – это превращение ряда центральных улиц в пешеходные. Второй – замена мощения, как это воплощают на площади Рынок, где будут безбарьерные дорожки.

"Необходимо, в первую очередь, создать ровное покрытие без промежутков, в которых застревают колеса кресел и тележек, тростника и все, что угодно. Это не так уж сложно, особенно для города, для которого туризм – большая статья доходов. Если брусчатка этому мешает - ее надо заменять.В конце концов, а как же мы, наши дети, родители?А как же люди, отдавшие здоровье в войне с Россией?Имеем ли мы ради консервации наследия отказываться от комфорта для современных людей или лучше искать баланс ?", – отмечает Владимир Высоцкий.

Также эксперт говорит о равенстве: имеют ли право люди, потерявшие здоровье на войне, побывать в замке Любарта или в Олесском замке? "Заслужили" ли они поход в музей, чтобы насладиться искусством?



Экскурсия на чудо-поезде для военных, лечащихся в реабилитационном центре Несокрушимые / Фото Кристины Лебедь

"Нормы по охране исторического наследия намекают, что нет, потому что эти места нельзя адаптировать к ДБН по инклюзивности. Но ведь мы понимаем, что так не может быть. Тем более во время, когда только половина населения условно здорова, а завтра может не быть и этого. Нормы не могут служить какому-то абстрактному благу, они должны служить людям сегодня. Нам однозначно нужно искать баланс", – считает Владимир Высоцкий.

Без компромисса между наследием и безбарьерностью мы будем в тупике, ведь нарушать закон никто не будет. Возможно, нужны нестандартные решения – некапитальный пандус, поднятие тротуара или, наоборот, проезжей части, установка подъемников, обучение сервису. Львов в этом направлении хорошо двигается, но упирается в законодательство,

– добавляет эксперт.

Инфраструктура и коммуникация

Кроме замены мощения, превращения улиц в пешеходные и компромисса с расширением дверных проходов, говорит Владимир Высоцкий, всем нам без исключения стоит овладеть эмпатией и пониманием человеческого многообразия.

"Когда у условного депутата рождается ребенок и он гуляет с ним в коляске, то вдруг замечает, как тяжело и неудобно, когда есть бордюры, когда нет пандуса. Тогда он может даже инициировать решение этого вопроса. Но ведь проблема была и раньше. Должны понимать. это и без собственного опыта", – объясняет он.

Процесс создания инклюзивного и безбарьерного пространства длительный, а не конечный. В нем не обойтись без ошибок, но он служит людям годы, поэтому должно быть в приоритете. Можно отказаться от проведения этого года какого-либо мероприятия или чистки озера и инвестировать в доступность. Каждое отдельное место, каждая улица, говорит он, должны быть обследованы специалистами и получить свой план безбарьерности – это важно и срочно.

Другая часть создания комфорта для каждого в обществе – это правильная коммуникация. Именно этому была посвящена "Неделя безбарьерности" во Львове, одним из организаторов которой был львовский Офис туризма.

Работа на Неделе безбарьерности во Львове Фото Нины Мацюк

В течение шести дней основам коммуникации с маломобильными группами и людьми с инвалидностью учились чиновники – руководители департаментов и управлений ЛГС (ведь они принимают нужные решения и дают распоряжение о выполнении), работники ЦНАПов и городских сервисных центров, водители и контролеры общественного транспорта, работники художественных и образовательных заведений. Также была работа с мониторинговыми группами, непосредственно проверяющими объекты на доступность. В "Неделе" принимали участие военные, проходящие реабилитацию в центре "Несокрушимые".



Справочник по безбарьерности для разных отраслей / Фото Оксаны Луцко

Коммуникация не менее важна, чем инфраструктура. Например, общественный транспорт. У нас большой коммунальный автопарк низкопольного транспорта. Но оказалось, что не все водители знают алгоритм действий, когда они видят на остановке человека с инвалидностью. Есть случаи, когда можно просто отбросить пандус , а есть такие, когда водитель должен выйти и помочь человеку. А если водитель имеет травму и не может этого сделать? Здесь тоже есть свой алгоритм - он должен прокоммуникировать с пассажирами. Офиса туризма Кристина Лебедь.



Водитель автобуса во время учебы на Неделе безбарьерности во Львове Фото Кристины Лебедь

Во Львовском городском совете планируют продолжать работу с безбарьерностью, ведь это лишь первый показавший этап, в каком направлении двигаться.

Что город делает сейчас

Работники управления уличной инфраструктуры мониторят улицы города на соответствие государственным строительным нормам, касающимся инклюзивности, – понижения или повышения в соответствующих местах, наличия пандусов, тактильной плитки и т.д. 95% магистральных улиц города, по словам и. о. руководителя управления Павла Сырватки, отвечают требованиям, где нет – районные администрации получают информацию для устранения недостатков. "До маленьких улиц пока не дошли", – уточняет он.

Что касается трамвайных остановок во Львове, то нормам соответствует только около половины из них. "Проблемные" преимущественно делались давно и в Лычаковском районе. В последние годы, по словам Павла Сырватки, все проекты реконструкций улиц и даже текущие ремонты производятся с учетом требований доступности и безбарьерности. Кроме того, работники управления общаются с другими подразделениями горсовета, когда речь идет о выполнении работ.

"Из новых объектов я не помню таких, где были бы проблемы с доступностью. А вот в исторической части города, где улицы появились двести лет назад, сложнее. То, что можно исправить точечно, мы делаем", – добавляет руководитель управления уличной инфраструктуры.