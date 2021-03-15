Археологи во время раскопок в селе Хоре на датском острове Фюн нашли уникальный церемониальный меч. Ему примерно 3 000 лет.

Уникальность меча заключается в том, что он очень хорошо сохранился – целый от бронзового клинка до деревянного древка. По словам археологов, сохранились даже растительные волокна, в которые он был завернут.

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Как нашли меч

Местность на датском острове Фюн раскопали в пределах годового проекта по обследованию маршрута газопровода Baltic Pipe.

Археологи из городского музея Оденсе уже завершали раскопки, когда наткнулись на остатки древнего поселения. Там 3 000 лет назад спрятали меч.

Где теперь находка и что с ней делать

Меч отправили в музей города Оденсе для очистки и консервации.

Из-за разнообразия материалов, которые использовались в его конструкции, меч пришлось разобрать. Это позволит изучить каждую часть предмета.

Уже взяли образцы для идентификации материалов. Образец растительного волокна подвергнут радиоуглеродному датированию, чтобы определить, когда был сделан меч.

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Что известно об уникальном мече

Он весит почти 1,3 килограмма. Для его изготовления использовали большое количество дорогостоящей бронзы. Черенок покрыт деревом и рогом для удобного держания.

Металл, вероятно, привезли из Центральной Европы. После этого его обработал местный кузнец.

Где можно будет увидеть находку

После завершения консервации и исследования меча реставраторы соберут его и выставят его на всеобщее обозрение. Вероятно, его можно будет увидеть в музее Odense, где есть постоянные экспонаты, посвященные древней истории острова Фюн.



В Дании нашли уникальный меч бронзового века / Фото Odense museum