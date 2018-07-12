Сохранить рабочие места: что грозит производству газоблоков в Украине?

В последние годы в Украине все большую популярность приобретает автоклавный газобетон.

Каждый второй частный дом сегодня возводят именно из таких блоков. С началом нового строительного сезона расспросили главу Ассоциации производителей автоклавного газобетона (ВААГ) Олега Сиротина об особенностях строительного материала и развитии отрасли автоклавного газобетона в Украине.

Что такое автоклавный газобетон? В чем его преимущества над другими строительными материалами?

Автоклавный газобетон как материал – это искусственный камень с равномерно расположенными в нем воздушными порами. А научным языком автоклавный газобетон – это ячеистый бетон, который получают путем автоклавного твердения. С одной стороны, эти блоки достаточно крепкие, чтобы их использовать для несущих стен. А с другой стороны, это прекрасный теплоизолятор.

Поскольку сейчас проблема энергоэффективности в строительстве очень актуальна, этот материал востребован. Из него можно строить малоэтажные дома. Им можно заполнять каркасы многоэтажных домов, и при этом получать очень теплые наружные стены, которые даже не нужно дополнительно утеплять. К тому же, материал морозоустойчив, а это определяет долговечность материала и конструкции в целом.

Сколько предприятий занимается производством газобетона?

Сегодня в Украине работает 10 заводов, которые производят автоклавные газоблоки. Современный газобетон отвоевал себе хорошую нишу на строительном рынке. Материал используют по всей Украине, особенно активно – в Киевском, Одесском регионах и на Западной Украине. Даже в тех регионах, где традиционно производят кирпич, газобетон используют в не меньшей мере, 50 на 50 по объему.

Чем объясняется такая популярность газоблоков?

Газобетон позволяет экономить на строительстве, обогреве сооружения, ремонте фасадов дома. Стоимость куба газобетона и куба кирпича примерно одинакова. Но из-за того, что стены из газобетона в малоэтажном строительстве не нужно утеплять, из них очень быстро возводят дома. Более того, материал очень технологичен в кладке. Блоки крупноформатные и имеют точную геометрию, поэтому легко укладываются, что снижает трудоемкость строительства. К тому же, экономится раствор для кладки.

Также преимуществом автоклавного газобетона из-за его небольшого объемного веса является транспортная логистика. В один длинномер можно скачать 36-40 кубов, тогда как более тяжелых каменных материалов, например кирпича, – всего 11 кубов. Чтобы привезти на стройплощадку аналогичный одной машине газоблока объем кирпича, понадобится три с половиной ходки.

Все это играет на пользу этого материала в украинском строительстве.

А кто больше покупает: частные или корпоративные строители?

По нашей статистике, газоблоки больше используют в индивидуальном малоэтажном строительстве. За последний год эта доля еще более возросла. И сегодня 80% покупателей – это частные строители.

Расскажите об особенностях производства газобетона, в частности с точки зрения затратности.

Это – очень сберегательная технология, как с точки зрения энергетических, так и природных ресурсов. Для производства газобетона используется тепловой энергии на 25% меньше, чем для силикатного кирпича, и почти в 2,5 раза меньше, чем при производстве глиняного кирпича.

Для изготовления кирпича нужно в 4 раза больше глины, чем песка, цемента и извести вместе взятых для газобетона. Куб газобетона – 400 кг/м3, а куб кирпича это – 1600 кг/м3. Теперь представьте, что эти 4 раза вам нужно перевезти глину до завода, то есть горючего также расходуется в 4 раза больше.

Об экономии с транспортировкой готовых изделий к стройплощадкам я уже упоминал, как и о теплоизоляционных свойствах самого материала. Затраты на отопление дома из газоблоков также значительно меньше.

Вкладывают ли иностранные инвесторы деньги в украинскую отрасль газобетона?

Ряд заводов построен на иностранные частные инвестиции, а ряд – на украинском капитале.

А государство как-то поддерживает производителей газобетона?

Пока что никаких специальных государственных программ нет. Хотя я считаю, что, если государство хочет видеть себя успешным, оно должно поддерживать национального стройпроизводителя. Например, газобетон идеально подходит для строительства промышленных, коммерческих зданий, социальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что автоклавный газобетон, кроме того, что является экологически чистым материалом, еще и пожаробезопасен. Поэтому идеально подходит для строительства объектов с повышенными нормами пожарной безопасности и охраны здоровья – школ, садиков и тому подобное.

Сейчас газобетон можно применять в регионах, где благодаря финансовой децентрализации возводится много новых административных и коммунальных зданий. Также в программах строительства жилья для военных. На некоторых объектах уже используются блоки из газобетона.

Возвращаясь к рынку газобетона. По данным Таможенной службы, за последний год выросла доля белорусского газоблока. Чувствуют ли это украинские производители?

С конца 2016 года в Украину начали активно импортировать газоблоки из республики Беларусь. Во втором полугодии 2017 года доля белорусского газоблока увеличилась до 9% на рынке. Он достаточно хорошо продается, но его единственное преимущество над украинским – это низкая цена. При этом мы фиксируем факт демпинга. Мы знаем, сколько стоит газобетон на внутреннем белорусском рынке, и его цена в Украине значительно ниже.

Естественно, что такая тенденция нас беспокоит, и сейчас мы размышляем, как защитить отечественного производителя. Сейчас у нас мягкие таможенные условия. Белорусские продавцы имеют сертификат происхождения, который позволяет им избегать 5% ввозной пошлины и платить только НДС. Это нужно менять.

Выиграет ли потребитель, покупая белорусские газоблоки?

На самом деле, нет. На первый взгляд все кажется одинаковым. Для примера, размер. Но белорусы выпускают в основном более плотные материалы, а следовательно, "холоднее" (чем ниже плотность газобетона, тем он "теплее"). Разница в теплотехнике достигает до 60% в пользу украинского производителя. Даже если взять газоблок одной марки, например D500, то белорусский газобетон имеет верхнюю границу плотности, а украинский – нижнюю. Таким образом, несмотря на одинаковую марку средней плотности, фактическая "теплота" белорусского блока ниже. Сравнивать по теплотехнике белорусский блок D500 с украинскими блоками плотностью D300 и D400 вообще не стоит.

Кроме того, украинский газобетон имеет высшую морозостойкость (примерно в три раза). Именно морозостойкость определяет долговечность материала. Поэтому через некоторое время белорусский газоблок начинает сыпаться и теряет целостность.

Эти факты подтверждены испытаниями белорусского газобетона в лаборатории Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института строительных материалов и изделий (НИИСМИ) – от которых мы получили соответствующий протокол экзаменов. Белорусские газоблоки еле выдержали 35 циклов замораживания-оттаивания, в то время как большинство украинских блоков по той же методике испытаний выдерживают не менее 100 циклов.

Для наших теплых зим, когда часто плюсовая температура днем меняется на минусовую ночью, этот показатель морозостойкости очень важен. Стены из газобетона паропроницаемые, и в отопительный период много влаги изнутри помещений мигрирует в толщу конструкций наружных стен. Зимой идет накопление влаги, и поэтому материал наружных стен должен быть устойчивым к замораживанию-оттаиванию.

Кроме того, экспертами НИИСМИ были найдены подтверждения большой плотности и теплопроводности белорусских блоков, в сравнении с украинскими аналогами D500. А следовательно, для получения равного сопротивления теплопередачи стены из белорусского газобетона должны быть толще или утепляться более толстым слоем теплоизоляции. Это все увеличивает себестоимость строительства. Прочность белорусских блоков, несмотря на большую плотность, не отличается от украинской продукции.

Если подытожить, какие вызовы сейчас стоят перед производителями автоклавного газобетона?

Главный на сегодня вызов – это белорусский блок. И объемы и низкая цена. Недавно в Украине подорожал газ и подорожал цемент. Соответственно, нужно повышать цену и на газобетон. Среди наибольших рисков – остановка заводов. Как это произошло, например, с заводами по производству нефтепродуктов. Или в ситуации с цементом. По моему убеждению, государство должно поддерживать национального производителя, чтобы сохранить рабочие места для тысяч людей, которые сегодня задействованы в производстве газоблока.