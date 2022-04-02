Похоже, что международный договор о гарантии безопасности Украины стал еще на шаг ближе к реальности. Еще одна страна выразила готовность выступить гарантом нашей безопасности от нападения.

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Италия готова стать гарантом безопасности Украины

Как сообщил Давид Арахамия, Италия заявила о готовности выступать гарантом безопасности Украины. Это уже третья страна, которая является членом НАТО и готова поддержать концепцию усиленного нейтралитета, предложенную нашей переговорной группой.

"Союзники Украины верят в успешность нашей переговорной позиции, и это важнее, чем то, что кто-то может написать себе в Facebook. Наше государство бьется на всех фронтах, дипломаты закрепляют победы военных", – написал Арахамия.

Ранее готовность обеспечить безопасность Украины выразили Германия и Турция.