Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, на первом этапе реформы правительственных ведомств под сокращение попадут более 4 тысяч вакансий. Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время проводится проверка эффективности госаппарата, которая должна определить реальные потребности страны.

Кого коснутся увольнения?

Число заместителей министров теперь будет зависеть от реального объема их задач. Этот показатель планируется сократить примерно на 20%. В то же время число заместителей руководителей других центральных ведомств уменьшится почти на 18%.

Помимо кадровых чисток, правительство берется за систему обучения госслужащих. Ее хотят четко привязать к требованиям конкретных должностей, а для привлечения молодежи запустят специальные стажировки. Также предусмотрена отдельная программа подготовки для ветеранов.

Цель всех этих изменений – профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи,

– отметил Корецкий.

Он добавил, что для координации процесса уже возобновила работу Рада по вопросам государственного управления, в состав которой вошли члены правительства, депутаты и эксперты.

Они уже получили подробный план действий и назначили ответственных за каждое направление.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин объявил о проведении масштабного аудита для сокращения бюрократии в государственных органах. Тогда отмечалось, что реформа охватит не только министерства, но и областные и районные администрации, чтобы отменить лишние функции на время войны.