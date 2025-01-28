Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что общая численность северокорейских войск, которых отправили на Курщину, составляла 11 тысяч. По меньшей мере 4 тысячи были уничтожены или серьезно ранены и не могли выполнять боевые задачи.

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Что будет делать Россия с бойцами КНДР

Если в подразделении есть более 35% потерь, это означает, что оно нуждается в восстановлении, времени и ресурсах. Именно поэтому войска Северной Кореи, которые воевали на территории Курской области, могли отвести. Возможно, за короткий период на территорию введут дополнительные штурмовые отряды.

Для россиян – это серьезная потеря, потому что российские генералы использовали северокорейских военнослужащих как штурмовой потенциал. Именно их телами россияне устилали себе путь к желанным квадратным километрам территории.

Что касается перспектив содержания на балансе российской армии северокорейских военных, то эти ресурсы стали вспомогательными. Известно, что немало эффективных боевых действий осуществили именно с помощью бойцов КНДР,

– отметил Владислав Селезнев.

Солдаты КНДР, обычно, действовали пешком, без поддержки артиллерии или бронетехники. Теперь перед российским генералитетом встала сложная дилемма, что делать. Например, можно сажать северокорейских военнослужащих на их технику, но ее надо тянуть через всю Россию, создавать условия для обслуживания и ремонта.

Давать северным корейцам российскую технику тоже не слишком хороший вариант, ведь россиянам самим ее не хватает. К тому же нужно время на освоение, потому что есть различия,

– добавил Селезнев.

Уже понятно, что северокорейские военнослужащие воюют в статусе "пушечного мяса". Ранее эту роль выполняли частные военные компании. Ничего другого генеральный штаб России придумать не смог.

Их не стоит недооценивать

Если россиянам критически не хватает средств огневого поражения в виде артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, то они не готовы идти на такие расходы еще и для бойцов КНДР. Ведь технику нужно перемешивать и обслуживать.

Почему российский генеральный штаб должен беспокоиться, сколько северокорейских военнослужащих погибнет? Единственное, что их волнует – это определенное утаивание того факта, что на стороне России воюют подразделения армии КНДР. Все остальное мало интересует,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому дальше, скорее всего, будет происходить поставка дополнительных партий бойцов из Северной Кореи. Они будут действовать таким образом, как и до того. Однако, не стоит недооценивать солдат Северной Кореи. Их мотивированность и физическая закалка дают о себе знать.

Более того, за достаточно короткий период они приобретают соответствующие навыки и умения для того, чтобы быть достаточно эффективными на поле боя. Например, учатся противодействовать украинским дронам.