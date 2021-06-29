Pianoбой на сцене Leopolis Jazz Fest

Коллектив Pianoбой выступил в последний день на главной сцене фестиваля. Они впервые подготовили джазовую программу и показали себя в новом амплуа.

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Солист Дмитрий Шуров поделился впечатлениями.

Это непростой концерт. Это мечта, которой уже 24 года. Когда мне было 16 лет, я мечтал только об одном – чтобы я стал джазменом,

– рассказал певец.

"Вечерние концерты в парке слушает примерно 10 тысяч человек. Кроме того, есть площадь Рынок и Дворец Потоцких, куда приходят люди. Мы считаем, что через фестиваль в нормальные годы проходит примерно 100 тысяч человек. Сейчас, я думаю, пожалуй, 40 тысяч", – добавила исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская.

Карантинные ограничения не помешали

На фестивале присутствовали представители США, Израиля, Дании, Великобритании, Италии и Испании. Для безопасности всех посетителей тестировали на коронавирус.

Из-за карантинных ограничений пришлось отменить ряд мероприятий, но фестиваль все равно был полон традициями:

событие охватило 3 сцены в центре города;

проходили мастер-классы от известных исполнителей;

звучала и уличная музыка.



Во Львове несколько дней звучала джазовая музыка / Фото Leopolis Jazz Fest

Известные хедлайнеры – во Львове

Фестиваль начался еще в четверг 24 июня. На протяжении этих дней львовяне и гости города могли наслаждаться произведениями знаменитых хедлайнеров: