Pianoбой на сцене Leopolis Jazz Fest
Коллектив Pianoбой выступил в последний день на главной сцене фестиваля. Они впервые подготовили джазовую программу и показали себя в новом амплуа.
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Солист Дмитрий Шуров поделился впечатлениями.
Это непростой концерт. Это мечта, которой уже 24 года. Когда мне было 16 лет, я мечтал только об одном – чтобы я стал джазменом,
– рассказал певец.
"Вечерние концерты в парке слушает примерно 10 тысяч человек. Кроме того, есть площадь Рынок и Дворец Потоцких, куда приходят люди. Мы считаем, что через фестиваль в нормальные годы проходит примерно 100 тысяч человек. Сейчас, я думаю, пожалуй, 40 тысяч", – добавила исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская.
Карантинные ограничения не помешали
На фестивале присутствовали представители США, Израиля, Дании, Великобритании, Италии и Испании. Для безопасности всех посетителей тестировали на коронавирус.
Из-за карантинных ограничений пришлось отменить ряд мероприятий, но фестиваль все равно был полон традициями:
- событие охватило 3 сцены в центре города;
- проходили мастер-классы от известных исполнителей;
- звучала и уличная музыка.
Во Львове несколько дней звучала джазовая музыка / Фото Leopolis Jazz Fest
Известные хедлайнеры – во Львове
Фестиваль начался еще в четверг 24 июня. На протяжении этих дней львовяне и гости города могли наслаждаться произведениями знаменитых хедлайнеров:
- британского певца SEAL;
- американского мультиинструменталиста Камаси Вашингтона;
- контрабасиста Авишая Коэна;
- феноменального оркестра Линкольн-центра во главе с Уинтоном Марсалисом.