Не преуменьшая мерзость и подлость Владимира Путина и его коллег, отмечу, все же, что антивакцинаторы, любители лечить смертельно опасные болезни корнем солодки и COVID-диссиденты по своей разрушительной силе мало чем уступают самым опасным террористическим организациям, а скорее всего, и превосходят их.

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Теплая солнечная Бразилия – рай на земле, омываемый ласковым океаном и питаемый водами бесконечной Амазонки, родина самых ярких птиц, самых изящных зверей и вообще страна, до краев заполненная красотой и романтикой – эта сказочная Бразилия прямо сейчас стремительно вымирает.

В Бразилии COVID-19 убил более 600 тысяч человек

С начала пандемии, только по официальным данным, коронавирус унес жизни больше 600 тысяч бразильцев. Больше человеческих жизней эта болезнь унесла только в США, где, правда, и народу живет в полтора раза больше.

600 тысяч – это огромное число. Вот, просто, чтобы было понятно. Вся украинская армия, вся эта могучая сила, удерживающая на наших границах безумную соседскую орду – это 250 тысяч человек.

Как же получилось, как же так вышло, что развития и, в общем-то богатая страна, сейчас просто не успевает рыть могилы для все новых умирающих от COVID-19?

COVID-19 не опаснее насморка

Во многом это произошло из-за людей, упрямо игнорирующих факты и упорно делающих вид, что COVID-19 – напасть не опаснее насморка. Причем, людей не простых, а облеченных властью.

Главным бразильским COVID-диссидентом вообще был тамошний президент Жаир Болсонаро. Не понимая с какой опасностью столкнулось человечество, он весело шутил о каком-то особом бразильском иммунитете, о том, что солнце и теплый ветерок прогонят короновирус без следа, отказывался вводить карантин и советовал вообще не обращать внимания на пандемию.

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Когда же стало понятно, что ни солнце, ни ветерок не помогут, что не обращать внимания на болезнь ну никак не получится, бразильские власти просто взяли и подменили реальную борьбу с болезнью ее имитацией.

"Первая помощь при COVID" – препарат для борьбы с паразитами у лошадей

Пока остальные страны закрывались на локдауны и всячески ограничивали людские связи до момента появления вакцин, правительство Бразилии рекомендовало своим гражданам покупать набор бесполезных таблеток, громко именуемый "первая помощь при COVID".

Этот набор до сих пор продается в бразильских аптеках по цене в 30 долларов за пакет и не то, что не помогает, а порой даже вредит. Входят в него:

витамины;

"пилюли", применяемые для лечения малярии;

препарат ивермектин, используемый для борьбы с паразитами у лошадей и крупного рогатого скота.

Все эти штуки коронавирусу ни по чем, они его не берут, да и не могут, для других целей эти препараты созданы.

Спасти бразильцев помогла вакцинация

Но вот если бы, вместо того, чтобы пичкать людей бесполезной химией, власти взяли бы, да начали реально бороться с болезнью, вводить карантины, закупать кислородное оборудование и создавать специальные госпитали – возможно, тогда смертность не была бы столь шокирующей.

Переломить ситуацию с заболеваемостью, буквально спасти нацию смогла только массовая вакцинация. О нее сломала зубы пандемия, заметно сбавив темпы после того, как бразильцам стали доступны Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

Кривые заболеваемости и смертности медленно, но все же заметно идут вниз по мере того, как все больше жителей Бразилии получают долгожданную прививку.

Сейчас в Бразилии один из лучших показателей в мире

Сейчас около 70% бразильцев получили хотя бы одну из двух доз вакцины. Это – один из лучших показателей в мире. Простые бразильцы оказались куда менее склонны верить в теории заговоров, чем их правители.

Они с готовностью вакцинируются и в большинстве своем отказываются верить во вздорные сказки о чипировании, мировом заговоре и порабощении человечества через иглу.

Очень важно помнить, что подавляющее большинство из нас – взрослых людей – дожило до своих лет только потому, что мы и наши родители вовремя были привиты от самых разных напастей.

Во многом именно благодаря вакцинам средняя продолжительность жизни в некоторых регионах планеты за последние сто лет удвоилась и даже утроилась. Индийцы в начале XX века редко доживали до 25 лет, сейчас же живут в среднем до 70.

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Медицинская наука спасает жизни. Каждый день, каждую секунду. Теории заговоров и мракобесие – жизни отнимают. Поэтому будьте бразильцами – не верьте страшным сказкам и прививайтесь. От этого зависит наше общее будущее.