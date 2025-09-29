ВСУ поразили 2 российские "Солнцепеки" возле Купянска
- Силы обороны уничтожили два российских ТОС-1А "Солнцепеки" вблизи Купянска.
- Эти системы используются для обстрела позиций Сил обороны и украинских населенных пунктов.
Россия продолжает нести потери серьезного вооружения. Так, Силам обороны удалось поразить два российских "Солнцепека".
Произошло это вблизи Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.
Как уничтожали "Солнцепёки"?
ТОС-1А "Солнцепёк" – это дорогостоящие российские РСЗО.
Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва,
– рассказал Федоренко.
Уничтожение "Солнцепеков": смотрите видео
Справочно. "Солнцепёк" – это тяжелая огнеметная система. Ею выводят из строя легкобронированную технику, разрушают здания и сооружения, уничтожают живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. "Солнцепеки" имеют зажигательные или термобарические боеприпасы. Уничтожение цели происходит полем высокой температуры и избыточным давлением.
Какова ситуация в Купянске?
За сутки 28 сентября на Купянском направлении произошло 3 боестолкновения. ВСУ остановили штурмовые действия врага у самого Купянска и Загрызово.
Сейчас Купянск находится под контролем ВСУ. Там проводят активные контрдиверсионные мероприятия. Въезд в город для гражданских ограничен.
В эфире 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что ситуация в Купянске может измениться в двух случаях: если Россия допустит грубые просчеты или если Украина перебросит туда значительные резервы.