Россия продолжает нести потери серьезного вооружения. Так, Силам обороны удалось поразить два российских "Солнцепека".

Произошло это вблизи Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.

Как уничтожали "Солнцепёки"?

ТОС-1А "Солнцепёк" – это дорогостоящие российские РСЗО.

Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва,

– рассказал Федоренко.

Уничтожение "Солнцепеков": смотрите видео

Справочно. "Солнцепёк" – это тяжелая огнеметная система. Ею выводят из строя легкобронированную технику, разрушают здания и сооружения, уничтожают живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. "Солнцепеки" имеют зажигательные или термобарические боеприпасы. Уничтожение цели происходит полем высокой температуры и избыточным давлением.

Какова ситуация в Купянске?