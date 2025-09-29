ЗСУ уразили 2 російські "Солнцепьоки" біля Куп'янська
- Сили оборони знищили два російські ТОС-1А "Солнцепьоки" поблизу Куп'янська.
- Ці системи використовуються для обстрілу позицій Сил оборони і українських населених пунктів.
Росія продовжує зазнавати втрат серйозного озброєння. Так, Силам оборони вдалося уразили два російські "Солнцепьоки".
Сталося це поблизу Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка.
Як знищували "Солнцепьоки"?
ТОС-1А "Солнцепьок" – це дороговартісні російські РСЗВ.
Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву,
– розповів Федоренко.
Знищення "Солнцепьоків": дивіться відео
Довідково. "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система. Нею виводять з ладу легкоброньовану техніку, руйнують будівлі та споруди, знищують живу силу противника на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. "Солнцепьоки" мають запалювальні або термобаричні боєприпаси. Знищення цілі відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.
Яка ситуація у Куп'янську?
За добу 28 вересня на Куп'янському напрямку відбулося 3 боєзіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії ворога біля самого Куп'янська та Загризового.
Наразі Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ. Там проводять активні контрдиверсійні заходи. В'їзд у місто для цивільних обмежений.
В ефірі 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп зауважив, що ситуація у Куп'янську може змінитися у двох випадках: якщо Росія припуститься грубих прорахунків або якщо Україна перекине туди значні резерви.