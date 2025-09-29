Росія продовжує зазнавати втрат серйозного озброєння. Так, Силам оборони вдалося уразили два російські "Солнцепьоки".

Сталося це поблизу Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка.

Як знищували "Солнцепьоки"?

ТОС-1А "Солнцепьок" – це дороговартісні російські РСЗВ.

Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву,

– розповів Федоренко.

Знищення "Солнцепьоків": дивіться відео

Довідково. "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система. Нею виводять з ладу легкоброньовану техніку, руйнують будівлі та споруди, знищують живу силу противника на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. "Солнцепьоки" мають запалювальні або термобаричні боєприпаси. Знищення цілі відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

Яка ситуація у Куп'янську?