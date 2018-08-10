Последнее солнечное затмение в 2018 году: когда и где его можно увидеть

11 августа, в субботу, состоится третье и последнее в этом году солнечное затмение. При этом последнее полное затмение можно было увидеть 21 августа 2017 года – тогда Луна полностью закрыла Солнце.

В то же время, при частичном затмении Луна частично перекрывает солнечный диск.

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Увидеть затмение 11 августа смогут жители Северного полушария – в Монголии, Казахстане, на северо-востоке Китая, в Эстонии, Латвии, северо-восточной части России и в северной части Канады (Канадский Арктический архипелаг). Украина за затмением сможет наблюдать разве что в интернете.

Частичное солнечное затмение 11 августа будет продолжаться с 11:02 до 14:30 (по киевскому времени), а его пик ожидается в 12:46.

Что такое частичное солнечное затмение?

При частичном солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем и бросает полутень на нашу планету. При этом хоть Луну и блокирует солнечное излучение, необходимо надевать очки со специальными фильтрами, когда в этот момент смотрим на Солнце, ведь свет, окружающий Луну, все еще является очень ярким.