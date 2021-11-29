Первая – мастер-классы, где дети осваивают разные специальности. Одна из которых, например, быть баристой.

К теме В Виннице продолжается социальный проект "Солнечные профессии"

Как рассказал владелец кофейни Андрей Тарас, если кому-то из этих детей идея кофе будет интересна, то он готов взять их на работу в свое заведение.

Солнечным деткам организуют съемки со звездами

Другая составляющая проекта – фотосессии с известными людьми из Винницы и столицы.



Солнечным деткам устраивают фотосессии со звездами / Фото 24 канала

У каждого, кто присоединился к обучению единое послание – мы все равны. Организаторы подчеркнули, что не могли подумать, что проект станет всеукраинским. Киевский фотограф и визажист согласились добровольно устроить фотосессию с солнечными героями.

Мы часто забываем о добрых делах и делаем их только перед праздниками, а нам просто захотелось помочь и предоставить свои услуги, как фотографа и визажиста,

– подчеркнула визажистка Ольга Журавленко.

Всего в проекте приняли участие более 30 солнечных участников. Некоторые из героев получили возможность стажироваться и в перспективе получить актуальную вакансию. Организаторы надеются, что их услышат и другие предприниматели и компании.



Участниками проекта стали более 30 детей / Фото 24 канала

Финал проекта состоится в декабре во время гала-концерта для участников. А 30 ноября фотовыставку пригласили презентовать и в Верховной Раде.