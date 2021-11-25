Люди выступают против правительства и премьер-министра Манассеха Согавари. Митингующие даже подожгли парламент и крушат магазины.

Читайте также Массовые митинги из-за обвала лиры в Турции: полиция разогнала протест и задержала людей

Почему люди протестуют

Местные жители протестуют из-за отсутствия развития в стране, пишет CNN. Кроме того, правительство критикуют из-за решения 2019 года разорвать связи с Тайванем и установить официальные отношения с Китаем.

Реакция властей

Премьер Согавари заявил, якобы "протестующие хотят свергнуть демократически избранное правительство". Он назвал это печальным и досадным событием.

Наша страна стала свидетелем еще одного печального и досадного события, направленного на свержение демократически избранного правительства,

– утверждает Согавари.

Полиция уже применяла против демонстрантов слезоточивый газ.

Обратите внимание! Соломоновы острова – это страна в западной части Тихого океана к востоку от Новой Гвинеи. Состоит из нескольких сотен островов. Там живут около 686 тысяч человек