Лица продолжают платить за недвижимость, у них увеличилась за него плата. Об этом в эфире сообщил эксперт по политике Александр Солонтай.

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Что делать с незаконными жителями

По его словам, сейчас рассматривают различные варианты, что делать с незаконными жителями: чтобы они отдали имения или разорвать с ними договора аренды, или выселить, или поднять им плату.

Было бы логично это решить, по моему мнению, путем продажи этих государственных дач,

– отметил Солонтай.

Он отметил, что, возможно, те люди, которые там сейчас проживают, первыми зарегистрировались бы в аукционе и купили бы себе те дачи. Тогда они не платили бы аренду, а государство не тратилось бы на содержание.

Отметим! В список выселения с элитных госдач, который объявил Совет нацбезопасности и обороны Украины, попали чиновники и министры времен Виктора Януковича.

Ситуация – в пользу украинцев

Также, как отметил эксперт, такую ​​ситуацию решили бы в пользу украинцев. Потому что таким способом можно было бы получить в бюджет дополнительные деньги.

"Сейчас дискутируют о том, каким путем пойти. Но, по моему мнению, пришло время это продавать", – отметил эксперт по политике.

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