Лица продолжают платить за недвижимость, у них увеличилась за него плата. Об этом в эфире сообщил эксперт по политике Александр Солонтай.

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Что делать с незаконными жителями

По его словам, сейчас рассматривают различные варианты, что делать с незаконными жителями: чтобы они отдали имения или разорвать с ними договора аренды, или выселить, или поднять им плату.

Было бы логично это решить, по моему мнению, путем продажи этих государственных дач,
отметил Солонтай.

Он отметил, что, возможно, те люди, которые там сейчас проживают, первыми зарегистрировались бы в аукционе и купили бы себе те дачи. Тогда они не платили бы аренду, а государство не тратилось бы на содержание.

Ситуация – в пользу украинцев

Также, как отметил эксперт, такую ​​ситуацию решили бы в пользу украинцев. Потому что таким способом можно было бы получить в бюджет дополнительные деньги.

"Сейчас дискутируют о том, каким путем пойти. Но, по моему мнению, пришло время это продавать", – отметил эксперт по политике.

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