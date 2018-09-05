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Sony объявила о "смерти" PlayStation 2

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Sony PlayStation 4
Sony PlayStation 4 / unsplash

Японское подразделение Sony объявило о прекращении поддержки PlayStation 2 – самой продаваемой консоли в мире на сегодня. Приставка не теряла своей популярности 18 лет и достигла невероятных показателей сбыта, однако отныне официальные сервис-центры перестанут заниматься ее ремонтом.

Об этом сообщает Kotaku.

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Отметим, что компания уже разослала владельцам PS2 письма и предложила последний раз проверить исправность устройства – после этого ремонтировать старую боевую подругу придется собственными силами.

PlayStation 2 вышла в 2000 году и с тех пор уверенно удерживала позиции: отметку в 155 миллионов проданных экземпляров до сих пор не удалось побить никому. Производство консоли прекратили еще несколько лет назад, но привести ее в порядок все еще можно было в официальных точках – до сих пор.

PlayStation 2

Sony прекращает поддержку консоли PlayStation 2

Японское подразделение компании на днях сообщило пользователей, что они могут отправить свои PS2 в сервис-центр PlayStation Clinic до 7 сентября. Приставки, которые поступят после этой даты, вернутся к своим владельцам без ремонта. Служба поддержки клиентов также прекращает работу. Неизвестно, касается ли эта смена только родины Sony, или будет касаться всех других стран.

Sony не унывает из-за окончательной смерти своей успешной консоли. В мае руководство корпорации заявило о скором завершении жизненного цикла PlayStation 4, хотя это и не помешало отметить продажу более 500 миллионов приставок выпуском специального издания PS4 Pro.

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Кроме того, слухи о мифической PS5 постоянно множатся силами инсайдеров: уже даже есть информация о потенциальной "начинке" приставки следующего поколения. Удастся ли новому устройству побить рекорды своей предшественницы или хотя бы приблизиться к ее успеху – покажет время.

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Теги: Техно Гаджеты Игры Sony PlayStation
Источник: 24 Канал
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