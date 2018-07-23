Sony представила 48-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов

Компания Sony – один из крупнейших производителей фотографических модулей для смартфонов – представила новый CMOS-сенсор, который получил название IMX586. Сотрудники компании убеждены, что новинка с рекордным для своих размеров разрешением сможет стать конкурентом для модулей зеркальных камер.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Согласно опубликованным спецификациям, IMX586 получил самые маленькие в мире пиксели – всего 0,8 нанометра. Это позволит получить снимки с разрешением 8000 x 6000 точек (48 мегапикселей) в стандартном модуле 1/2 диагональю 8 миллиметров.



Пример снимков на новый модуль Sony IMX586

Обычно уменьшение размера пикселя негативно сказывается на качестве съемки, поскольку на него попадает меньше света. Но инженеры Sony придумали, как обойти это ограничение, благодаря схеме расположения пикселей под названием Quad Bayer. Четыре расположенных рядом пикселя имеют один и тот же цвет – в условиях недостаточной освещенности их сигнал сочетается, что позволяет получать яркие и качественные изображения с низким уровнем шума. Однако при этом разрешение снимка сокращается с 48 до 12 мегапикселей.



Расположение пикселей в новом модуле Sony IMX586

Кроме того, компания обещает пользователям высочайшее качество изображения благодаря технологии управления экспозицией и обработки сигнала прямо в модуле камеры. Это позволяет увеличить динамический диапазон сенсора в четыре раза.

Продажи нового модуля стартуют в сентябре этого года, но дата появления на рынке первых устройств на базе Sony IMX586 пока неизвестна.

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