Подозреваемыми являются И. Комелов и А. Синявский – вероятно, Иван и Александр. Им инкриминируют организацию и проведение в марте 2014 года незаконного референдума в оккупированном Крыму.
Читайте также Венедиктова передала "департамент войны" близком к Медведчуку прокурору
В чем подозревают соратников Медведчука
В ходе досудебного расследования следователи установили, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один руководил его территориальным подразделением, другой – отдельным подразделением "Славянский щит".
Подозреваемые исполняли преступные приказы "главарей" формирования. За такие "подвиги" оккупанты наградили Комелова и Синявского медалями "За возвращение Крыма".
В суд направлены обвинительные акты против фигурантов по статьям:
- о государственной измене;
- о создании незаконных вооруженных формирований;
- о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"Украинский выбор" – что это и при чем Медведчук
Источник: "Википедия"
- Это пророссийская и антиукраинская общественная организация, созданная еще в апреле 2012 года. Ее основал и возглавляет как раз Виктор Медведчук, который является кумом Путина.
- Среди задекларированных целей "Украинского выбора" – отказ от евроинтеграции и вступление взамен в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России.