Украина очень быстро восстанавливает все потери. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Средствами, которые есть у России (а именно – крылатыми ракетами или "Искандерами") нельзя сорвать железнодорожные поставки Украины. Невозможно даже замедлить", – подчеркнул Арестович.

По его словам, те потери, которые наносят оккупанты, наше государство восстанавливает за 1 – 3 дня.

Оккупанты бросают последнее

Россияне, как отметил советник главы ОП, бросают последние резервы. Они выполняют задачи руководства, хотя заранее знают, что не удастся.

"Российским генералам не хватает смелости выйти и сказать: "Не удастся. Прекратите убивать людей и оставьте что-нибудь для России", – добавил Арестович.

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