Соседство с хостелом: как бороться с неудобными соседями

Жители столичного дома уже пять лет страдают от вынужденных соседей, которые в подвале дома устроили хостел. И каждую ночь жизнь людей превращается в кошмар: драки, распитие алкоголя и наркотики. Жалобы и вызовы полиции не изменили ситуацию. Законны ли такие хостелы, и как бороться с неудобными соседями – читайте дальше.

Киевлянин Юрий Гончаренко пояснил, что весной в 2015 году помещение сдавалось под офис. Однако впоследствии в подвале оборудовали хостел.

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Жильцы неоднократно вызывали полицию, писали жалобы в районную администрацию и даже обращались к депутатам. Однако никаких сдвигов нет. Кроме постоянного шума страдают и коммуникации в доме. Ведь они не рассчитаны на такое количество людей. Юрист Лаврентий Царук отметил, что украинское законодательство не запрещает хостелы, а все из-за устаревшего жилищного кодекса.

В Украине до сих пор действует советский жилищный кодекс 1983 года и, конечно, в советские времена никаких хостелов не было. Поэтому упоминания о хостелах нет и некоторые считают, что это – определенная лазейка, которую можно применить,

– пояснил юрист Лаврентий Царук.

Однако, по словам юриста, можно опираться на жилищные права жильцов дома. Ведь, во-первых, хостелы используют не по целевому назначению, то есть не для постоянного проживания одной семьи. Во-вторых, квартиры и подвалы технически не приспособлены для размещения такого количества людей, поэтому, они нарушают все правила безопасности.



В Украине не запрещены хостелы

Эксперты заявили, что спасти жителей дома от нежелательных хостелов может создание объединения совладельцев многоквартирного дома.

Создать ОСМД для того, чтобы общество совладельцев имело возможность использовать указанные законодательные инструменты в полной мере. Они должны принять свой внутренний порядок,

– сказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Попасть в хостел, на который жалуются жители этого дома днем почти не возможно. Дверь закрыта, а внутри тишина. Жители отметили, что в ближайшее время создадут ОСМД, чтобы выселить нежелательных соседей.