В Славутич вернулись, в частности, 40 работников, которые согласились поехать на оккупированную станцию для ротации. Это произошло 20 марта.
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А также до Славутича наконец прибыли 11 человек, которые работали на станции с 23 февраля. Всего вместо 12 часов их смена длилась более 1000.
Уже известно, что двое работников, которые находились на ЧАЭС с 23 февраля, отправились домой к освобожденному от врага Иванковскому району.
Состоялась вторая ротация персонала с начала оккупации ЧАЭС. В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из тех, что были на станции в момент ее захвата,
– говорится в сообщении.
"Промышленная площадка ЧАЭС отрезана от Славутича"
С начала войны промышленная площадка ЧАЭС – отрезана от Славутича. Причиной стало уничтожение автомобильных мостов. Кроме того, недоступен железнодорожный маршрут через Беларусь.
Сейчас Администрация и ответственные подразделения ГСП ЧАЭС ищут альтернативные пути, чтобы ротация персонала стала регулярной и максимально безопасной.
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