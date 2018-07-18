Состоялась долгожданная презентация Nokia X5: какие фишки получила новинка

Компания HMD Global в столице Китая Пекине все же представила смартфон Nokia X5, правда с таким названием он только для китайского рынка, а для глобального устройство получит название Nokia 5.1 Plus.

Nokia X5 – второй смартфон, который выйдет в серии X, и второе устройство Nokia, которое будет иметь вырез для сенсоров в верхней части экрана.

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Официальный тизер Nokia X5

Кроме выреза, экран будет иметь диагональ в 5,86 дюймов, будет поддерживать расширение формата HD+ и соотношение сторон 19:9. Соотношение площади экрана к габаритам корпуса составит 88%.



Nokia X5 будет иметь такой же вырез в верхней части экрана, как в iPhone X

По словам представителей компании, экран также будет обладать функцией защиты глаз, которая включится автоматически.

Что касается "начинки", то Nokia X5 может похвастаться восьмиядерным процессором MediaTek Helio P60 с частотой в 2 ГГц, а качество графики здесь будет обеспечивать Mali-G72 GPU. Работать же телефон будет на Android 8.1 Oreo, правда в ближайшем будущем эту операционную систему должны обновить до Android P.



Nokia X5 будет работать на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P60 с частотой в 2 ГГц

Что касается памяти, то устройство будет выходить в двух вариантах – 3 ГБ/32 ГБ и 4 ГБ/64 ГБ. Кроме того, есть поддержка MicroSD-карты емкостью до 256 ГБ.

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Также устройство получит двойную основную камеру на 13 МП + 5 МП с апертурой в f/2.0, фазовым автофокусом и ручным режимом. Камера же для селфи будет иметь 8 МП, апертуру в f/2.2, портретный и режим улучшения изображения, основанные на искусственном интеллекте.



Nokia X5 может похвастаться двойной основной (13 МП + 5 МП) и фронтальной (8 МП) камерами

Среди других фишек, следует отметить сканер отпечатка пальца, правда телефон можно будет разблокировать и с помощью лица, USB-выход типа C, батарею емкостью 3060 мА/ч, заряда которой должно хватить на целый день работы, поддержку двух SIM-карт (nano + nano/microSD).

Поддерживать Nokia X5 и 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM-радио и разъем для наушников в 3,5 миллиметра.

Телефон будет иметь блестящий корпус и будет доступен в черном, голубом и белом цветах. Размеры его составляют 149,5 x 72 x 8,1 миллиметра, весить гаджет будет 160 граммов.



Nokia X5 будет доступна в трех цветах

Напомним, презентация Nokia X5 должна была состояться еще 11 июля, но ее отменили из-за погодных условий. К слову, стоимость этого смартфона будет даже меньше, чем ожидалось – от 120 долларов.