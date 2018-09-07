Состоялась презентация Vivo X23: чего ожидать от симпатичной новинки

Прошла презентация смартфона Vivo X23. Мероприятие прошло в Китае. Сюрпризом стала специальная версия аппарата для фанатов – Vivo Logo Phone, на которой логотип компании занимает всю заднюю панель.

Заметим, что дизайн новинки очень напоминает представленную накануне модель V11. Как и последний, Vivo X23 также имеет 6.41-дюймовый дисплей (19.5:9, 2340x1080 пикселей) с небольшим вырезом в форме капли, правда здесь вместо IPS использовуется панель Super AMOLED. По заявлениям компании, эффективность площади гаджета составит 91,27%.

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Состоялась презентация смартфона Vivo X23

Кроме того, смартфон может похвастаться встроенным в экран сканером отпечатков пальцев четвертого поколения, который на 40% стал быстрее. Построен же гаджет на новом восьмиядерном процессоре Snapdragon 670 с частотой 2 ГГц, а оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Одновременно бесперебойность его работы обеспечивается благодаря технологиям Turbo System и Game Turbo, которые являются собственными разработками Vivo на основе GPU Turbo.

Относительно камер Vivo X23, то задняя состоит из 12-мегапиксельного модуля с технологией Dual Pixel и оптикой f/1.8, а также еще одного на 13 мегапикселей (f/2.4) с углом обзора 125 градусов. Фронтальной 12-мегапиксельной камере, со своей стороны, также будет, чем поразить – она будет иметь чувствительность к инфракрасному диапазону, следовательно, функция распознавания лица должна работать даже в темноте.





Vivo X23 может похвастаться несколькими интересными функциями

Также смартфон имеет аккумулятор емкостью 3400 мАч, поддерживает быструю зарядку (до 22.5 Вт) и порт Micro USB, однако NFC здесь не будет.

Vivo X23 выпускается в синем, красном и темно-фиолетовом цветах с интересными переливами на спинке. Версия Vivo Logo Phone – в оранжевом и фиолетовом.

Сколько же он будет стоить? На домашнем рынке Vivo X23 поступит в продажу 14 сентября по цене около 512 долларов (14,5 тысяч гривен). Модификация с огромным логотипом сзади появится только 1 октября.





Технические характеристики Vivo X23

Напомним, недавно Техно 24 сообщал, что китайская компания Vivo готовит смартфон с рекордной на рынке оперативной памятью под названием XPlay 7.