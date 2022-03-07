В частности, более 400 тонн гуманитарной помощи уже направлено железной дорогой из Тернопольщины. Также гуманитарная помощь доставляется автотранспортом, сообщает Тимошенко.
К теме В Запорожье доставили четыре вагона гуманитарной помощи, – ОП
Ежедневно отгружаются продукты питания, еда, вода, одежда,
– добавил он.
Между тем, Николаевская область получила и передала людям более 200 тонн гуманитарной помощи с начала войны.
Еще 300 тонн гуманитарных грузов поступили в Луганскую область. "Сегодня продукты питания переданы жителям Лисичанска и Попасной", – отмечает Кирилл Тимошенко.
Также в пути – грузы из Ивано-Франковской и Черновицкой области, добавляет он.
Заместитель руководителя ОП отмечает, что после разгрузки грузов, поезда вовлекаются в другую миссию – они эвакуируют людей из "горячих точек" в более безопасные западные регионы Украины.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!