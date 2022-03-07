В частности, более 400 тонн гуманитарной помощи уже направлено железной дорогой из Тернопольщины. Также гуманитарная помощь доставляется автотранспортом, сообщает Тимошенко.

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Ежедневно отгружаются продукты питания, еда, вода, одежда,

– добавил он.

Между тем, Николаевская область получила и передала людям более 200 тонн гуманитарной помощи с начала войны.

Еще 300 тонн гуманитарных грузов поступили в Луганскую область. "Сегодня продукты питания переданы жителям Лисичанска и Попасной", – отмечает Кирилл Тимошенко.

Также в пути – грузы из Ивано-Франковской и Черновицкой области, добавляет он.

Заместитель руководителя ОП отмечает, что после разгрузки грузов, поезда вовлекаются в другую миссию – они эвакуируют людей из "горячих точек" в более безопасные западные регионы Украины.

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