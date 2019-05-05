Сотни украинцы воссоздали ожесточенный бой УПА: яркие фото и видео

На границе Тернопольской и Ровненской областей состоялась самая масштабная спортивная патриотическая игра. Сотни людей со всей Украины воссоздали героический бой УПА с НКВД.

Игру "Гурбы-Антоновцы" уже 15 лет подряд молодые украинцы организуют в мае.

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Именно на границе Тернопольской и Ровненской областей 75 лет назад состоялся легендарный бой Украинской повстанческой армии против Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Украинцы воссоздали бой УПА

Принять участие в импровизированном бою приехали не только ребята, но и многие девушки со всех уголков Украины. Игра началась ночью и продолжалась четыре дня. Участники делились на две команды. Задачей двух враждебных лагерей было собрать как можно больше баллов. Кроме них была еще и группа диверсантов.



На игру собрались сотни украинцев

"Каждая команда имеет флаг, который она прячет на территории игры в течение этих трех дней. Задача другой команды – этот флаг найти. Если она находит, то она получает какую-то сумму баллов за этот флаг. Или другой способ – это срывание нарукавных повязок, символизирующих жизнь", – пояснила соорганизатор тереновой игры Николай Мисак.



Импровизированный бой состоялся на границе Тернопольской и Ровненской областей

Среди участников, кроме ребят, были и девушки

По словам организаторов, импровизированный бой – это своеобразное испытание для украинцев. Такая игра помогает больше узнать, как когда-то бойцы выживали в такой местности.

Что такое УПА?​Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в 1942-1953 годах, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составная Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.