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      Сотни украинцы воссоздали ожесточенный бой УПА: яркие фото и видео

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      На границе Тернопольской и Ровненской областей состоялась самая масштабная спортивная патриотическая игра. Сотни людей со всей Украины воссоздали героический бой УПА с НКВД.

      Игру "Гурбы-Антоновцы" уже 15 лет подряд молодые украинцы организуют в мае.

      Читайте также: Уникальные документы УПА нашли в улье на Тернопольщине: фото и видео

      Именно на границе Тернопольской и Ровненской областей 75 лет назад состоялся легендарный бой Украинской повстанческой армии против Народного комиссариата внутренних дел СССР.

      упа

      Украинцы воссоздали бой УПА

      Принять участие в импровизированном бою приехали не только ребята, но и многие девушки со всех уголков Украины. Игра началась ночью и продолжалась четыре дня. Участники делились на две команды. Задачей двух враждебных лагерей было собрать как можно больше баллов. Кроме них была еще и группа диверсантов.

      упа
      На игру собрались сотни украинцев

      "Каждая команда имеет флаг, который она прячет на территории игры в течение этих трех дней. Задача другой команды – этот флаг найти. Если она находит, то она получает какую-то сумму баллов за этот флаг. Или другой способ – это срывание нарукавных повязок, символизирующих жизнь", – пояснила соорганизатор тереновой игры Николай Мисак.

      упа
      Импровизированный бой состоялся на границе Тернопольской и Ровненской областей

      упа

      Среди участников, кроме ребят, были и девушки

      По словам организаторов, импровизированный бой – это своеобразное испытание для украинцев. Такая игра помогает больше узнать, как когда-то бойцы выживали в такой местности.

      Что такое УПА?​Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в 1942-1953 годах, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составная Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.

      blog_ava
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      Теги: Ровно История УПА Тернополь Новости Украины
      Источник: 24 канал
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