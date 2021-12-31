Мать пыталась защитить своего ребенка, но неадекват выгнал ее из дома. Об этом сообщила в своем телеграмме уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Плач младенца вызвал агрессию у мужчины, который был в состоянии алкогольного опьянения. Как результат ребенок получил сотрясение головного мозга. Врачи также указывают на наличие у нее гематомы на голове и синяк на лице. Сейчас ребенок с матерью находятся в нейрохирургическом отделении областной больницы,

– отметила омбудсмен.

Полиция открыла дело

В полиции открыли дело, но лишь по факту нанесения легких телесных повреждений несовершеннолетнему.

Правоохранители прокомментировали эту ситуацию и отметили, что привлечь родителя к уголовной ответственности возможно лишь после проведения экспертизы, которую планируют сделать после выздоровления 3-месячного младенца, а также в случае заявления матери о совершении домашнего насилия.

Обратите внимание! Людмила Денисова обратилась к главе Нацполиции с требованием относительно объективного расследования факта совершения домашнего насилия в отношении ребенка и его матери.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

В СМИ обнародована информация о совершении в селе Черепашинцы Винницкой области домашнего насилия со стороны отца к своему трехмесячному ребенку и жене.

Плач младенца вызвал агрессию у мужчины, который был в состоянии алкогольного опьянения. Как результат ребенок получил сотрясение головного мозга. Врачи также указывают на наличие у нее гематомы на голове и синяк на лице. Сейчас ребенок с матерью находится в нейрохирургическом отделении областной больницы.

Как выяснено, семья не состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Но. в общине знали, что семья является кризисной и нуждается в помощи. Ведь молодой матери всего 18 лет и ей некуда было уходить от обидчика.

Это в очередной раз подтверждает, что непредоставление своевременно социальных услуг семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не могут их преодолеть самостоятельно, приводит к совершению насилия.

По информации полиции, по этому случаю начато уголовное производство, но лишь по факту нанесения легких телесных повреждений ребенку. В полиции прокомментировали эту ситуацию и отметили, что привлечь родителя к уголовной ответственности возможно лишь после проведения экспертизы, которую планируют сделать после выздоровления младенца, а также в случае заявления матери о совершении домашнего насилия.

Обратилась к главе Национальной полиции Украины с требованием относительно объективного расследования факта совершения домашнего насилия по отношению к ребенку и его матери.

Также направлен запрос начальнику Службы по делам детей Винницкой областной государственной администрации относительно осуществления проверки действий/бездействия органа опеки и попечительства по организации защиты прав пострадавшего ребенка, оказание необходимой помощи и обеспечения необходимого социального сопровождения семьи.

В очередной раз обращаю внимание как компетентных органов, так и общества, что преодолеть такое позорное явление как домашнее насилие возможно только при условии надлежащего расследования каждого факта, признания его общественной опасности и обеспечения нетерпимого отношения к любым его проявлениям.