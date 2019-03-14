Сотрудник Администрации Президента найден мертвым: полиция назвала причину смерти

В Шевченковском районе Киева нашли тело сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого. У него обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

Окончательный характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в полиции.

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Перелом костей носа Бухтатый мог получить, как от удара, так и от падения.

Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. Пресс-секретарь полиции Оксана Блищик отметила, что телефон Бухтатого, нашелся у одного из задержанных мужчин.

Правоохранители также будут проверять возможность применения в отношении Бухтатого клофелина, или какого-то другого вещества,

– сказал собеседник изданию УП.

По факту смерти мужчины следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство за умышленное убийство. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Что известно о Бухтатом Александре? Бухтатому Александру было 46 лет, он имел жену и сына. Работал в Администрации Президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики (соответствующее удостоверение в кармане одежды нашли правоохранители). В 2016 году, когда президент создал Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, Александр вошел в его состав и стал его секретарем. Этот совет – консультативный орган при президенте, призванный мониторить ситуацию в Украине с нарушениями свободы слова и созданием условий безопасной работы журналистов. Правда, несмотря на то, что совет должен, согласно условиям создания, собираться ежеквартально, в 2018 году он не собирался ни разу.

Смотрите видео с места, где нашли тело работника АП Бухтатого: