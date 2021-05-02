Совершил большую ошибку, – КНДР о словах Байдена об угрозе американской безопасности
В Северной Корее утверждают, что США столкнутся с "очень серьезной ситуацией", потому что президент Джо Байден якобы "совершил большую ошибку", назвав КНДР угрозой безопасности.
Источник:AP
Чиновник министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гун сказал, что заявление Байдена отражает его намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР. Утверждают, что это была ошибка американского президента.
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КНДР обещает "соответствующие меры"
По словам Квон Чон Гуна, Северная Корея вынуждена принять соответствующие меры. Пригрозили, что со временем "США окажутся в очень сложной ситуации".
Глава США допустил большую ошибку в свете современной точки зрения,
– утверждает дипломат.
Представитель КНДР не уточнил, какие шаги предпримет Северная Корея. AP пишет, что его заявление можно рассматривать как попытку давления на администрацию Байдена, поскольку она формирует свою политику в отношении Северной Кореи.
Что говорил Байден
- Байден назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезной угрозой безопасности Америки и мира".
- Президент подчеркнул, что будет работать с союзниками для решения этих проблем, привлекая дипломатию и жесткое сдерживание.
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