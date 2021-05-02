В Северной Корее утверждают, что США столкнутся с "очень серьезной ситуацией", потому что президент Джо Байден якобы "совершил большую ошибку", назвав КНДР угрозой безопасности.

Чиновник министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гун сказал, что заявление Байдена отражает его намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР. Утверждают, что это была ошибка американского президента.

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КНДР обещает "соответствующие меры"

По словам Квон Чон Гуна, Северная Корея вынуждена принять соответствующие меры. Пригрозили, что со временем "США окажутся в очень сложной ситуации".

Глава США допустил большую ошибку в свете современной точки зрения,

– утверждает дипломат.

Представитель КНДР не уточнил, какие шаги предпримет Северная Корея. AP пишет, что его заявление можно рассматривать как попытку давления на администрацию Байдена, поскольку она формирует свою политику в отношении Северной Кореи.

Что говорил Байден