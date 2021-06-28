Соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

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Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об открытом небе

Сегодня (28 июня – 24 канал) Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром,

– говорится в сообщении.

Договоры откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, что будет способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию.

Кроме того, они снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку Евросоюза, поскольку они примут авиационные стандарты организации и будут применять ее авиационные правила.

В Совете ЕС отметили, что решения по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.

Ожидается, что соглашение подпишут осенью 2021 года, а после будут ратифицированы каждым государством-членом ЕС и другой стороной.

Цены на авиабилеты могут уменьшиться

Издание DW сообщает, что такая договоренность поможет стимулировать развитие конкуренции на рынке авиаперевозок. В результате это будет способствовать снижению цены на билеты. Однако ожидать резкого снижения цен не стоит, ведь из-за пандемии развитие этой отрасли ограничено.

Реакция Зеленского на соглашение

Владимир Зеленский уже отреагировал на одобрение Советом ЕС соглашения, выразив благодарность.

Благодарен Совету ЕС за одобрение соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий,

– отметил президент.

Он добавил, что его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.

Комментарий Шмыгаля

Премьер-министр написал, что есть хорошие новости относительно одного из 5 безвизов, которые Киев планирует подписать с Евросоюзом.

"Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выигрывают украинские пассажиры и авиакомпании", – заявил он. Шмыгаль подчеркнул, что это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сообщение с новыми маршрутами и направлениями.

Обратите внимание! Сначала предусматривали, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе подпишут до конца 2020 года. Впоследствии процедуру перенесли на февраль 2021 года, однако и тогда подписание договора отсрочили.