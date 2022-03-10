Об этом в эфире телеканала "Дніпро ТВ" рассказал глава Днепропетровской ОВГА и по совместительству руководитель Совета Валентин Резниченко.

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По его словам, власти Днепропетровщины находятся в тесном взаимодействии с органами других городов и областей, поэтому в области полностью готовы к возможным боевым действиям.

Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Давайте читать только официальные каналы,

– сказал Резниченко.

Глава области также поблагодарил мэров всех городов Днепропетровщины за слаженную работу и мужество в непростое время, отметив, что все работают в едином механизме.

Резниченко констатировал снижение уровня преступности в регионе и призвал жителей Днепропетровщины продолжать соблюдать дисциплину.

Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Следуйте правилам. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь,

– подчеркнул он.

Соблюдение режима комендантского часа также стало отличительной чертой жителей области, отметил Резниченко.

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