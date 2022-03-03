Парламентом принято Постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Текст самої постанови поки недоступний на сайті Верховної Ради.

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