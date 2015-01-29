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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Совет ЕС готовится ввести новые санкции против России

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      Европейцы готовятся к продолжению санкций против России. Ведь именно сегодня состоится заседание министров иностранных дел стран-членов объединенной Европы, на котором и будут рассматривать расширение черного списка.

      Причина — теракт в Мариуполе. Украинские дипломаты уверены, что Кремль сполна расплатится за агрессию против Украины.

      Весь мир не имеет сомнений относительно того, кто стоит за террористами,
      — заявил Павел Климкин.

      Ожидается, что украинская делегация предоставит европейским дипломатам свидетельства о преступлениях против человечности, которые российские войска осуществили на территории Украины в 2014-15 годах. Также в проекте сегодняшней резолюции — помощь для полутора миллиона украинских беженцев.

      blog_ava
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      Теги: Евросоюз
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 29 января 2015
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