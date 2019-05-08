Советник Путина и "еврейский заговор"

Самим безумным за недавнее время было заявление Сергея Глазьева о будущем Донбасса. Советник президента РФ Владимира Путина на полном серьезе объявил, что Владимир Зеленский не просто так встречался с представителями иудейской общины Украины. По его мнению, они разработали зловещий план земены русскоязычного населения Донбасса евреями, которые "устали от постоянной войны на Ближнем Востоке".

Путин против евреев

По мнению этого персонажа, Дональд Трамп уже дал новому президенту Украины скупать заводы, приватизировать земли и брать под контроль СМИ, чтобы выдавливать из Добнасса местных жителей, раздавая им российские паспорта. А потом завозить туда евреев.

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Эти слова, конечно, очень сложно комментировать. Но я попытаюсь. Во-первых, Трамп является большим другом Путина, а вовсе не Зеленского. Во-вторых, именно россияне сейчас отбирают земли и заводы у тех, кто раньше нормально жил и работал на Донбассе. В-третьих, российские паспорта собирался раздавать тоже Путин. Киев как раз категорически против этого.

В общем, все указывает на то, что если леденящий кровь заговор по замене населения Донбасса существует, то его организатор сидит в Кремле, а не жарит шашлыки в Турции. Получается, что Глазьев фактически разоблачил своего же начальника.

Тут как раз все сходится: Путин напал на Донбасс, устроил там бандитский анклав, уничтожил экономику и социальную сферу, заставил миллионы людей покинуть свои дома, а сейчас раздает оставшимся российские паспорта. Идеальное логическое соответствие. За одним исключением: еврейская иммиграция на Донбасс все равно никак не получается.

Я честно пытался, но так и не сумел представить себе очередь из граждан Израиля, которые мечтают переехать из Тель-Авива, Ашдода и Хайфы в Горловку, Антрацит или Ровеньки. Зато я могу себе представить санитаров, которые увозят Глазьева в дурдом для нацистов и антисемитов, где ему самое место. Но, совершенно очевидно, что администрация президента России тоже ему отлично подходит. И в этом – большая проблема.



Донбасс

То, что Глазьева и его идеи в Кремле воспринимают совершенно нормально, это само по себе – безумие. Представляете, какой адский винегрет в головах у людей, которые на самом деле думают, что Украина раздает российские паспорта, чтобы поселить в Луганске евреев. А они так думают. Иначе Глазьев действительно уже давно был бы в психбольнице, а не в Кремле. Таким образом, его переезд в дурдом станет первым сигналом о том, что в России что-то действительно меняется.

США против Ирана

В последнее время контировки нефти Brent стабильно держатся на довольно высоком уровне – около 70 долларов за баррель. Причина не в том, что в мире не хватает нефти – ее как раз залейся. Дело в том, что США и Иран снова встали на путь конфронтации.

Сначала Дональд Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, которая сильно успокоила ситуацию в Персидском заливе несколько лет назад. Потом Вашингтон ввел санкции против тех, кто собирается торговать нефтью с Тегераном. Уже иранцы пригрозили, что сами перегородят Ормузский пролив, если США не дадут им нормально продавать свою нефть.

Этот пролив – крайне важная точка на карте. Это тонкая полоска воды, которая соединяет Персидский залив и Индийский океан. Этим путем на мировые рынки поступает примерно треть всей нефти, идущей водным путем.

Если этот пролив перегородить, то возникнет ужасный дефицит топлива. Свою нефть не смогут продавать Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Ирак и, конечно, сам Иран. Цены на энергоносители взлетят до небес. Для глобальной экономики это будет очень сильный удар под дых. Кроме, конечно, тех стран, которые живут за счет экспорта энергоносителей.



Дональд Трамп

Американцы, понимая это, разрешили некоторым странам все-таки покупать иранскую нефть, но Тегеран требует полной свободы и угрожает ударить по американским базам в регионе, если те ему будут мешать.

Трамп, конечно, очень не любит, когда ему угрожают. По его требованию Госдепартамент США объявил террористической организацией иранский аналог Нацгвардии – Корпус стражей Исламской революции.

В ответ иранцы объявили террористической организацией армию США. Теперь, по их собственным законам, американские военные обязаны атаковать любые объекты и любых служащих КСИР в зоне досягаемости, а сам КСИР и иранская армия обязаны убивать всех американских солдат и офицеров, какие только попадутся под руку.

Как вы понимаете, такое отношение друг к другу не добавляет спокойствия и миролюбия в регионе. И те, и другие готовы вцепиться друг другу в глотку. Эту готовность очень активно поддерживают Саудовская Аравия и Израиль, которые всей душой мечтают свалить нынешний иранский режим. Сами же иранцы хотят уничтожить и саудовское королевство, и Израиль.

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Кстати, все три эти страны фактически построены на религиозных принципах. Это к вопросу о духовных скрепах. Ничего хорошего от них ждать не приходится. Тем временем американцы собираются бить по Ирану с воздуха. Пару дней назад Дональд Трамп объявил о направлении в Персидский залив авианосца Abraham Lincoln, кораблей его сопровождения и бомбардировщиков.



Иран

Белый дом официально объявил, Иран ответит за любые провокации против своих солдат и офицеров, а также против союзников в регионе. Слушая все это, иранцы активно готовят свою армию к отражению возможного нападения со стороны США. Чем они ответят, в общем, понятно: запустят по американским базам на западном берегу Персидского залива тысячи неуправляемых ракет разной дальности. Все их перехватить будет почти невозможно.

Одновременно с этим наверняка будут нанесены массированные удары по американским войскам в Сирии и в Ираке, где они окружены союзными Ирану шиитскими силами. Самое интересное, что такая война не добавит радости ни одной из сторон. Иранская шиитская теократия будет сильно расшатана, если начнется война против США. А самой Америке такой конфликт обойдется даже дороже, чем катастрофическая война в Ираке.

Более того, в случае начала конфликта Иран будет просто вынужден создать ядерное оружие. В Тегеране не дураки сидят: они видят, что раньше США каждый день угрожали Северной Корее. А теперь, когда она создала атомную бомбу, Трамп начал хвалить Ким Чен Ына и искать встречи с ним. Разница в поведении огромная.

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Однако, есть как минимум одна страна, для которой война США против Ирана будет очень выгодна. Это, конечно, Россия. Такая война поднимет цену на нефть и газ, а также уронит престиж США и начнет выкачивать из американцев триллионы долларов. Для Путина ирано-американская война станет настоящим подарком. Поэтому, я думаю, он будет всячески подбадривать обе стороны и советовать им не бояться прямого столкновения.

И вы знаете, глядя на очень доброе отношение Трампа к Путину, я не исключаю, что такой конфликт и правда может начаться.