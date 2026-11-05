"По крайней мере, Биби победил": советники Трампа шутили о бегстве в Израиль перед выборами, – NYT

Как сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванных участников беседы, закрытая встреча представителей предвыборного штаба началась с шуток о цианиде.

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Черный юмор о похоронах и бегстве из страны

Главный социолог президента США Тони Фабрицио спросил у присутствующих, хотят ли они сначала "белую таблетку или черную".

После этого консультант Республиканской партии по вопросам данных Тим Сейлер обозначил два варианта результатов кампании суперкомитета политических действий MAGA Inc. стоимостью 400 миллионов долларов. Первый сценарий предполагал достижение запланированной явки сторонников, тогда как второй указывал на полный разгром политической силы.

"Я уже привожу свои дела в порядок. Советую всем остальным поступить так же", – сказал советник Трампа Джеймс Блэр, который покинул Белый дом, чтобы возглавить стратегию на промежуточных выборах.

По свидетельствам очевидцев, эта фраза вызвала смех, а последующий получасовой разговор проходил в атмосфере черного юмора. Стратеги обсуждали организацию похорон, тюремный рацион, возможность получения президентского помилования и даже выезд за границу.

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"По крайней мере, Би-Би победил. Он нас защитит", – саркастически добавил Блэр, имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Фабрицио в ответ также высказал предположение, что команда президента США действительно могла бы найти убежище в Израиле.

Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса

Опасения команды оправдались во время голосования 3 ноября, по итогам которого Демократическая партия получила большинство в Сенате, получив не менее 54 мест при необходимых 51. В Палате представителей демократы также закрепили лидерство, завоевав более 240 мест при проходном барьере в 218 мандатов.

Демократам удалось переломить электоральные настроения в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, которые десятилетиями поддерживали исключительно республиканцев. Представитель Демократической партии в последний раз становился сенатором от Техаса в 1988 году, а от Канзаса – еще в 1932 году.

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Сам Дональд Трамп в интервью New York Times заявил, что готов признать результаты голосования и наладить сотрудничество с демократами. В то же время в публикации в сети Truth Social он отметил, что потерпел поражение из-за того, что его лично не было в избирательном списке.