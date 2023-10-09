По этой статье мужчине "светило" лишением свободы на срок 5 – 8 лет. Однако в приговора суда говорится, что он пошел на соглашение с прокурором, пишет 24 Канал.

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Что известно о приговоре суда

В приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области говорится, что мужчина в Волынской области еще в апреле 2021 года создал чат в вайбере.

Уже после начала полномасштабного вторжения в чате начали сообщать о местах, где находились представители военкомата, вручавшие повестки военнообязанным гражданам.

Когда мужчину разоблачили, ему вручили подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.

В приговоре суда говорится, что обвиняемый свою вину признал и подписал соглашение с прокурором. Согласно ему, мужчину освободили от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием.

Теперь он в течение года испытательного срока не должен совершить ни одного нового уголовного правонарушения и выполнять возложенные на него обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

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