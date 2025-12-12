СМИ заявили о якобы готовности Украины к созданию буферной зоны на Донбассе: что говорят в ОП

В инфопространстве распространилась информация, что Украина, мол, готова на значительную уступку для завершения войны. В частности речь идет о согласии на создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Об этом говорится в материале издания Le Monde. На опубликованные данные уже отреагировали в Офисе Президента и объяснили ситуацию, передает 24 Канал.

Какова позиция Украины относительно создания демилитаризованной зоны на Донбассе?

В издании отметили, что Киев якобы принял одно из ключевых условий переговоров с США и Россией – создание демилитаризованной зоны на Донбассе, что, кстати, поддержали и европейские лидеры.

Эту уступку включили в обновленный американский мирный план, который президент Зеленский передал Дональду Трампу.

По замыслу, демилитаризованная зона предусматривала бы отвод украинских и российских войск от линии фронта, а территорию могли бы контролировать международные силы.

Советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что материал изложен некорректно и с неправильным переводом.

Так, по словам Литвина, украинская сторона предоставила журналистам комментарий относительно возможности обсуждения различных вариантов соглашения, однако подчеркнула, что все подробности стоит детально прорабатывать.

Важно! В ОП отметили, что вопрос согласия Киева на создание буферной зоны, как и другие ключевые аспекты мирного плана, может решаться только на самом высоком политическом уровне по согласованию с мнением народа Украины.

Какие темы являются наиболее противоречивыми в мирном плане?