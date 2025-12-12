Укр Рус
24 Канал Новини України ЗМІ заявили про нібито готовність України до створення буферної зони на Донбасі: що кажуть в ОП
12 грудня, 11:34
3

ЗМІ заявили про нібито готовність України до створення буферної зони на Донбасі: що кажуть в ОП

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Україна нібито погодилася на створення демілітаризованої зони на Донбасі, що є частиною американського мирного плану.
  • Радник президента Зеленського Дмитро Литвин висловився про поширену інформацію та пояснив погляд Києва на це питання.

В інфопросторі поширилася інформація, що Україна, мовляв, готова на значну поступку для завершення війни. Зокрема, йдеться про згоду на утворення демілітаризованої зони на Донбасі.

Про таке йдеться в матеріалі видання Le Monde. На опубліковані дані вже відреагували в Офісі Президента й пояснили ситуацію, передає 24 Канал.

Читайте також Зеленський розповів, чи обмежать кількість ЗСУ у мирній угоді, і назвав цифру

Яка позиція України стосовно створення демілітаризованої зони на Донбасі?

У виданні зауважили, що Київ буцімто прийняв одну з ключових умов переговорів зі США та Росією – створення демілітаризованої зони на Донбасі, що, до речі, підтримали і європейські лідери.

Цю поступку включили до оновленого американського мирного плану, який президент Зеленський передав Дональду Трампу.

За задумом, демілітаризована зона передбачала б відведення українських і російських військ від лінії фронту, а територію могли б контролювати міжнародні сили.

Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин підкреслив, що матеріал викладений некоректно і з неправильним перекладом.

Так, за словами Литвина, українська сторона надала журналістам коментар стосовно можливості обговорення різних варіантів угоди, однак підкреслила, що всі подробиці варто детально пропрацьовувати.

Важливо! В ОП наголосили, що питання згоди Києва на створення буферної зони, як і інші ключові аспекти мирного плану, може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні за узгодженням з думкою народу України.

Які теми є найбільш суперечливими в мирному плані?

  • Напередодні Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами стосовно основних етапів мирних перемовин та труднощів, які виникають під час переговорного процесу. 

  • Проєкт мирного плану скоротили з початкових 28 до 20 пунктів, і над ним ще працюють. Зеленський наголосив, що йдеться про цілу систему документів, які коригуватимуться залежно від остаточного вигляду базового плану.

  • Україна має зауваження до частини положень, особливо щодо територій. США шукають компроміс, але остаточного рішення немає. Мовилося зокрема й про те, що план Трампа передбачає відведення російських військ з окупованих районів Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Натомість Київ теж має піти на певні поступки.

  • Суперечливими питаннями також є контроль над Запорізькою АЕС та погодження чисельності ЗСУ.