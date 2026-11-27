Об этом сообщил Андрей Сибига в социальной сети X.

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О чем рассказал Сибига

В ходе переговоров речь шла о дипломатических усилиях по достижению мира и о ситуации на передовой. Стороны также подробно остановились на последствиях постоянных российских атак.

Отдельной темой переговоров стал новый четырехлетний План действий Совета Европы для Украины. Общая стоимость этой программы поддержки составляет около 70 миллионов евро.

Андрей Сибига поблагодарил Алена Берсе за личное лидерство, которое позволило перевести создание Специального трибунала для России и Комиссии по рассмотрению претензий из разряда предварительных планов в плоскость практической работы.

На этой неделе Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Руководящему комитету Специального трибунала, и 39 государств и организаций готовы принять участие– подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что для полноценного запуска трибунала необходимо еще более шести ратификаций со стороны стран-партнеров. В то же время для начала функционирования Комиссии по рассмотрению претензий нужно обеспечить еще тринадцать ратификаций международных соглашений.

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Российская агрессия показывает, насколько жизненно важны историческая память и справедливость. Преступления прошлого никогда не должны повториться, а преступления настоящего не должны остаться безнаказанными– подчеркнул Сибига.

Он призвал всех международных партнеров оперативно завершить необходимые юридические процедуры, чтобы следующий год стал годом правосудия. Также генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе присоединился к чествованию памяти жертв Голодомора на траурных мероприятиях.

Напомним, что 25 ноября Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Руководящему комитету Спецтрибунала по преступлению агрессии России. Государство стало десятым участником этого механизма.