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Создание единой поместной церкви в Украине: Филарет рассказал, чего боится Россия

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Филарет рассказал, что Россия обеспокоена из-за создания единой поместной церкви
Филарет рассказал, что Россия обеспокоена из-за создания единой поместной церкви / Фото из открытых источников

Москва глубоко обеспокоена из-за возможности получения автокефалии Украинской церковью, потому что может потерять статус самой большой Церкви, и поэтому ведет борьбу за первенство в мировом православии.

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет в интервью изданию "Голос Украины".

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"Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским Патриархом за первенство. Сейчас Московская Церковь претендует на первое место в мировом православии, потому что она самая большая. Поэтому сейчас, когда встал вопрос о предоставлении Томоса Украинской Церкви, Москва глубоко обеспокоена, потому что может потерять статус крупнейшей Церкви, основу для борьбы с Константинопольским Патриархом за первенство", – сказал священнослужитель.

Он добавил, что Украина превосходит Россию по количеству православных приходов, ведь в Украине их почти 18 тысяч, тогда как в РФ – 12 тысяч.

То есть Украинская Автокефальная Церковь может быть больше российской. Почему сейчас Москва ведет борьбу за Украинскую Церковь и за Украину? Потому Без Украины Московская церковь не будет самой большой церковью в мировом православии, такой церковью можем быть мы. Следует отметить, что в России, где население 140 миллионов, православных номинально больше, чем в Украине. Но у нас церковная активность, религиозность значительно выше,
– добавил Филарет.

По его словам, именно поэтому сейчас Россия "кинула все силы" на то, чтобы не допустить предоставления Томоса на автокефалию Украинской церкви.

"Для Москвы очень важно сохранить влияние через Церковь на Украине", – отметил Филарет.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия УПЦ МП Новости России Единая поместная церковь религия Филарет
Источник: 24 Канал
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