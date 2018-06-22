Создание единой поместной церкви в Украине: Филарет рассказал, чего боится Россия
Москва глубоко обеспокоена из-за возможности получения автокефалии Украинской церковью, потому что может потерять статус самой большой Церкви, и поэтому ведет борьбу за первенство в мировом православии.
Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет в интервью изданию "Голос Украины".
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"Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским Патриархом за первенство. Сейчас Московская Церковь претендует на первое место в мировом православии, потому что она самая большая. Поэтому сейчас, когда встал вопрос о предоставлении Томоса Украинской Церкви, Москва глубоко обеспокоена, потому что может потерять статус крупнейшей Церкви, основу для борьбы с Константинопольским Патриархом за первенство", – сказал священнослужитель.
Он добавил, что Украина превосходит Россию по количеству православных приходов, ведь в Украине их почти 18 тысяч, тогда как в РФ – 12 тысяч.
То есть Украинская Автокефальная Церковь может быть больше российской. Почему сейчас Москва ведет борьбу за Украинскую Церковь и за Украину? Потому Без Украины Московская церковь не будет самой большой церковью в мировом православии, такой церковью можем быть мы. Следует отметить, что в России, где население 140 миллионов, православных номинально больше, чем в Украине. Но у нас церковная активность, религиозность значительно выше,
– добавил Филарет.
"Для Москвы очень важно сохранить влияние через Церковь на Украине", – отметил Филарет.