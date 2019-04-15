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      Создание условий для роста экономики поможет решить проблемы трудовой миграции, – Олийнык

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      Дмитрий Олийнык
      Дмитрий Олийнык / agropolit.com

      Государство массово теряет специалистов. Каждую минуту на заработки за границу выезжает два трудоспособных украинца.

      По подсчетам Федерации работодателей Украины, только в прошлом году из страны мигрировали свыше миллиона человек. Кадровый голод испытывает большинство отраслей экономики, сообщает в своем сюжете 24 канал.

      Так, по словам председателя совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, для решения проблемы трудовой миграции важным является создание условий для экономического роста внутри Украины.

      Это квалифицированные, трудолюбивые, талантливые люди, в которые государство инвестировало средства, начиная от рождения, потом детский сад, школа, ПТУ, ВУЗ, и мы, работодатели, на рабочем месте их всему научили, и эти квалифицированные люди уезжают в другие края. Ключевая задача, которую мы перед собой ставим, и которую должно реализовать государство – это создание условий для экономического роста,
      - заявил Олейник.

      По данным журналистов, кадровый голод уже испытывают самые разнообразные отрасли промышленности. По информации председателя правления организации предпринимателей железнодорожного транспорта Владимира Корниенко, нехватка специалистов на железной дороге уже измеряется десятками тысяч.

      "Примерно 20 тысяч специалистов у нас не хватает в настоящее время. Обходимся тем, что расставляем людей, расширяем обслуживание. Ну это, как говорится "еще немножко, еще немного", дальше какое-то решение должно быть", - сообщил Корниенко.

      Также в материале указывается, что в крупных компаниях уже работают программы, направленные на сохранение украинских рабочих рук внутри страны. По данным и.о. директора по персоналу и социальной политике Группы "Метинвест" Александра Пимкина, совместно с государством бизнес может изменить ситуацию к лучшему. При этом, в компании Пимкина уже взялись решать проблему оттока кадров.

      "Мы строим программы кадровых маршрутов, такие системы развития, которые бы позволяли молодым ребятам буквально со студенческой скамьи быстро продвигаться по карьере. Мы, например, как "Метинвест", в этом году начинаем широкомасштабную программу стажировок во всех отраслях", – заявил представитель Группы "Метинвест".

      blog_ava
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      Теги: Рынок труда Заробитчане
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