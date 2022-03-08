По данным ГСЧС, пожар на нефтебазе в Черняхове был ликвидирован в 06:15.

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Заметим, что возгорание возникло 7 марта примерно в 20:20. В результате авиаударов по Житомиру и Черняхову.

В Житомире возникло воспламенение резервуара вместимостью 10 кубических метров. К тушению привлекли 20 чрезвычайников и 4 единицы техники.

В поселке Черняхов загорелись 2 полупустых резервуара, их емкость неизвестна. Из частных жилых домов, расположенных рядом, эвакуировали людей. Боролись с пожаром 24 спасателя, которые привлекли 5 единиц техники.

По состоянию на 22:40 7 марта пожар удалось локализовать, а в 06:15 8 марта его полностью ликвидировали.

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