В МВД Украины пояснили, что в усиленном режиме МЧС будут работать на всей территории Украины. Усиленный режим будет действовать с 9 часов 26 июня до 9 часов 29 июня.
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В готовности находится авиация
Работники ГСЧС перешли на усиленную службу:
- усиленно мониторить техногенную и пожарную безопасности в пределах зон ответственности;
- внимание уделят объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводить мероприятия по празднованию Дня Конституции Украины.
Также, в готовности к применению находится авиация ГСЧС. Ее будут использовать для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и события.
Также спасатели сотрудничают с другими ведомствами и проводят работу, чтобы предотвратить возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций.
В частности они работают над соблюдением требований законодательства в сфере безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, задействованных к проведению мероприятий.
Празднование Дня Конституции Украины в 2021 году: кратко
- День Конституции будут отмечать 28 июня. На этот день в Киеве и на всей территории Украины запланированы торжества.
- В частности в Киеве будет возложение цветов, фотовыставка, экспозиция, "Киновернисаж под открытым небом 2021".
- В Харькове – официальные мероприятия, а также концерт в Харьковском театреа оперы и балета.
- В Днепре будет возложение цветов и конкурс детского рисунка, выставки художника Михаила Кублика и ярмарка.
- В Одессе в честь праздника на зданиях и жилых домах разместят флаг Украины.