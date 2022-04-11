Соответствующие кадры работники ГСЧС показали 10 апреля. Спасатели продолжают работать в городе.

Важно Бородянка, пожалуй, самый разрушенный поселок в Киевской области, – журналист

ГСЧС продолжают разбирать завалы в Бородянке

Бородянка. День пятый. Спасатели продолжают аварийные и поисковые работы.

– сообщили в ГСЧС.

В частности, 10 апреля, на 5 день после освобождения города от оккупантов, там повесили флаг Украины.

Важно Под заваленным домом находится целая семья, – очевидец об ужасной ситуации в Бородянке

Спасатели показали Бородянку и подняли флаг: смотрите видео