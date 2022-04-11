Соответствующие кадры работники ГСЧС показали 10 апреля. Спасатели продолжают работать в городе.
Важно Бородянка, пожалуй, самый разрушенный поселок в Киевской области, – журналист
ГСЧС продолжают разбирать завалы в Бородянке
Бородянка. День пятый. Спасатели продолжают аварийные и поисковые работы.
– сообщили в ГСЧС.
В частности, 10 апреля, на 5 день после освобождения города от оккупантов, там повесили флаг Украины.
Важно Под заваленным домом находится целая семья, – очевидец об ужасной ситуации в Бородянке
Спасатели показали Бородянку и подняли флаг: смотрите видео