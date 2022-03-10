Оккупанты нанесли удар около 1 часа ночи. На место происшествия выехали спасатели.
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Они обнаружили две воронки глубиной около 1,5 метра. Очагов возгораний не было. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, предыдущий подобный инцидент произошел 7 марта. Тогда в результате авиаудара образовалась воронка глубиной около 6 метров. Один человек погиб, еще один – получил травмы. Также террористы уничтожили жилой дом, офис местного агропредприятия и автомобиль.
Смотрите видео с места обстрела:
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