Почти по всей территории Украины 26 сентября ожидают теплую и солнечную погоду, однако в некоторых регионах ее будет сопровождать сильный ветер.
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Штормовое предупреждение: где будут дуть сильные ветры
Синоптики сообщают, что днем 26 сентября в части областей ожидаются сильные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Херсонской областях.
Из-за ветра в этих регионах объявили І уровень опасности – желтый.
Угроза подтоплений на Львовщине
Также синоптики предупреждают о подъеме 25 – 26 сентября уровня воды на реке Западный Буг во Львовской области. Из-за непогоды там могут произойти затопления. Поэтому в регионе также объявили І уровень опасности – желтый.